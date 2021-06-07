MSB: Müttefik ülkeler terör örgütlerine desteğini kesmelidir

Milli Savunma Bakanlığı, dost ve müttefik devletlerin terör örgütü PKK’ya başta silah ve mühimmat olmak üzere desteklerini kesmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine saldırısında 5 Peşmerge'nin öldüğünü, 4 Peşmerge'nin yaralandığını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü PKK'nın Peşmerge'ye yönelik saldırısında gerçek yüzünü bir kere daha gösterdiğini ifade etti.

2 PKK'LI TERÖRİSTİN CESEDİ OLDUĞU İDDİASI ASILSIZ ÇIKTI

Peşmerge'ye pusu kuran teröristler, saldırıyı güdümlü füze ile gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde yol kontrolü yapan Peşmerge'yi hedef alan teröristler, saldırının ardından bölgeden kaçtı.

Terör örgütüne yakın bazı internet sitelerinde saldırıdan Türk Silahlı Kuvvetlerini sorumlu tutmaya yönelik asılsız haberler yer alırken IKBY yetkililerinin olay yerinde 2 PKK’lı teröristin cesedinin bulunduğunu açıklaması, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu ortaya çıkardı.

PKK'NIN AMACI ASLA KÜRTLERİ KORUMAK DEĞİL

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da soru üzerine yaptıkları değerlendirmede, terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkaran saldırının, insanların köylerinde huzur ve emniyet içinde yaşamaları için görev yapanları hedef aldığını belirtti.

"Bu saldırı PKK’nın bir terör örgütü olduğunu, amacının asla ve asla Kürtleri korumak olmadığını bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulunan kaynaklar, saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

DOST VE MÜTTEFİK ÜLKELER PKK'YA DESTEĞİNİ KESMELİ

Kaynaklar, ayrıca "Özellikle dost ve müttefik ülkelerin PKK’ya başta silah ve mühimmat olmak üzere desteklerini kesmeleri konusu önemli. Bu eli kanlı terör örgütüne karşı tüm ülkeler dikkatli, tedbirli olmalı, bu teröristlerin Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olmadığını bilmeli." ifadelerini kullandı.