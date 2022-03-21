Muhalefet, Ali Babacan ev sahipliğinde toplanacak

Muhalefet liderlerinin bir araya geleceği toplantıda, sistem çalışmaları ve geçiş süreci konuları ele alınacak.

Bu hafta Ankara'da muhalefette görüşme trafiği yaşanacak.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem üzerinde anlaşan ve ortak mutabakat metni imzalayan muhalefet liderleri ikinci kez bir araya gelecek.

Liderler 27 Mart'ta DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde buluşacak.

SİSTEM ÇALIŞMASI VE GEÇİŞ SÜRECİ

Yapılacak yeni 6'lı zirvede, üzerinde anlaşılan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması ve yol haritasının yanında geçiş sürecinin de ele alınması bekleniyor.

BABACAN'IN TOPLANTI ÖNCESİ LİDER ZİYARETLERİ

Babacan'ın bu görüşme öncesinde sırasıyla İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edeceği öğrenildi.

Bu ziyaretler, toplantı öncesinde gündem hazırlığı olarak nitenlendirildi.