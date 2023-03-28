Muhalefet partilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına itiraz İyi Parti'den sonra Memleket Partisi ve DEVA Partisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itiraz etti.

DHA Türkiye seçim dönemine girdi. Resmi süreç devam ederken Yüksek Seçim Kurulu (YSK); Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, 100 bin imzayı tamamlayan Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın adaylıklarının kesinleştiğini açıkladı. Bu gelişmeden sonra, seçim döneminden önce başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olup olamayacağı tartışmaları başladı. Dün İyi Parti, bu konudaki itirazını YSK'ya bir dilekçe ile yapmıştı. Memleket Partisi de itiraz etti Memleket Partisi de Erdoğan’ın 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığına ilişkin YSK’ya itiraz dilekçesi sundu. 4 partiden itiraz Memleket Partisi; İyi Parti, DEVA Partisi ve Halkın Kurtuluş Partisi’nden sonra Erdoğan’ın adaylığına ilişkin YSK’ya itiraz dilekçesi sunan dördüncü parti oldu.