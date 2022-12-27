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    Muhalefette sürpriz Kılıçdaroğlu - Akşener zirvesi

    Muhalefette sürpriz Kılıçdaroğlu - Akşener zirvesi

    Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda son dönemde aralarında gerilim yaşanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da yemekte buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 20:15
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 20:24
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    Ankara'da siyaset gündeminde nabız yüksek.

    Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak kararı sonrası muhalefette başlayan gerilim sürüyor.

    Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı'na açık destek vermiş, bu gelişmelere ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya gezisinde yakalanmıştı.

    İki parti arasında başlayan gerilimde Kılıçdaroğlu, yaşananları partisinin 'iç işlerine karışma' olarak değerlendirirken Akşener ise bu açıklamayı 'ahmaklık' olarak nitelemişti.

    Ankara'da sürpriz zirve

    Tüm bu yaşanan gerilim yaşanırken iki lider Ankara'da bir araya geldi.

    Kemal Kılıçdaroğlu, ve Meral Akşener, Ahlatlıbel Tesislerinde yemekte buluştu.

    Sürpriz zirveden ise iki liderin yemek masasından fotoğrafı paylaşıldı.

    Görüşme sonrasında açıklama yapılıp yapılmayacağı konusu belirsiz.

    Muhalefette sürpriz Kılıçdaroğlu - Akşener zirvesi #1


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