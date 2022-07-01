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    Muhalefetten asgari ücrete yapılan zamma tepki

    Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk ara zammı değerlendiren muhalefet parti liderleri, zammın yetersiz olduğunu ve seçim yapılması gerektiğini söyledi.
    • 01.07.2022 - 20:33
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    Muhalefetten asgari ücrete yapılan zamma tepki

    Enflasyonun artmasıyla yaşanılan pahalılık nedeniyle, milyonlar Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmasını bekliyordu.

    Merakla beklenen güncellemede nihai karar verildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin net 5 bin 500 TL'ye çıkartıldığını duyurdu.

    Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam, muhalefet cephesi tarafından eleştirilerin hedefi oldu.

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, asgari ücrete tepki gösterdi.

    Akşener: Milleti enflasyona karşı koruyamayan bir iktidar siyaseten iflas etmiş demektir

    Asgari ücret zammıyla ilgili sosyal medya hesabındaaçıklama yapan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

    "Yılın başında asgari ücreti ancak açlık sınırına eşitleyip ‘müjdeler olsun’ diye veren iktidar, bu sefer onu bile yapamadı. Milletini enflasyona karşı koruyamayan bir iktidar siyaseten iflas etmiş, sandık zamanı gelmiş demektir."

    Muhalefetten asgari ücrete yapılan zamma tepki #1

    Davutoğlu: Milletin karşısına çıkmaya hiç mi utanmadınız

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesabında yaptığı değerlendirmede, “Yazıklar olsun! Yaptığınız ek bütçe ile faize ve kur korumalı mevduat sahiplerine 500 milyar TL öderken titremeyen eliniz, asgari ücreti belirlerken mi titriyor? Asgari ücreti açlık sınırının bin TL altında belirleyip sonra milletin karşısına çıkmaya hiç mi utanmadınız” dedi.

    Muhalefetten asgari ücrete yapılan zamma tepki #2

    Erkan Baş: Arsızlık, utanmazlık nedir

    Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ise sosyal medya hesabında, "Arsızlık, utanmazlık nedir? Dün AK Partili vekil, televizyonda milletvekili maaşının yetmediğini anlatıyordu. Bugün partisi, 5 bin 500 lira asgari ücret müjdesi açıkladı" paylaşımı yaptı.

    Muhalefetten asgari ücrete yapılan zamma tepki #3


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