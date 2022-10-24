AK Parti Grup Başkanvekil Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Fincancı'yı hedef alarak PKK ağzı ile konuştuğunu söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Akbaşoğlu, Meclis'in bu haftaki gündemine ve diğer gündem maddelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akbaşoğlu, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 'kimyasal silah' iddialarıyla ilgili de konuştu.

"TSK'ya PKK'nın ağzıyla saldırıp iftira atıyor"

Akbaşoğlu, "Geçen hafta TTB'nin ortaya koymuş olduğu bu iftira, Türkiye'yi karıştırmaya, provoke etmeye ve emperyalistlerin tetikçiliğine soyunarak, Türkiye'yi 5'inci kol faaliyetleri çerçevesinde bir karışıklığa vesile olmaya dönük açıklamaları şiddetle kınadığımızı ve bu açıklamaların ancak ihanet açıklamaları olduğunu hep beraber ifade ettik." ifadelerini kullandı.

Muhammet Emin Akbaşoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'TTB kapatılsın' şeklindeki ifadesine ilişkin, "Tabii ki Sayın Bahçeli çok yerinde ve isabetli bir tepki ortaya koymuş. Sonuç itibariyle böyle bir yaklaşım düşünebiliyor musunuz? Adı Türk Tabipler Birliği, Anayasa'da yer alan bir düzenlemeye istinaden mesleki anlamda doktorların, meslekleri ile ilgili sorunların giderilmesine ilişkin bir misyonu, görevi olan bir birlik, sonuçta TSK'ya PKK'nın ağzıyla saldırıp iftira atıyor.

Bu alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir ve gerçekten soytarılığın ta kendisidir. Bunun izahı mümkün değildir. Bu iftira bütün milletimize, 85 milyon insanımıza ve bu milletin devletine atılmış bir iftiradır." dedi.

Muhammet Emin Akbaşoğlu: TTB, TSK'ya PKK ağzıyla saldırıyor VİDEO



TBMM'de gündemdeki teklifler

Akbaşoğlu, "Bu hafta Genel Kurul'da milyonlarca insanımızı, öğrencilerimizi, bütün toplum kesimlerini ilgilendiren kanun teklifimizi görüşmeye başlayacağız. Bunu, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından çeşitli vesilelerle kamuoyuna açıklanan düzenlemeleri ihtiva eden bir paket olarak değerlendirmemiz gerekir.

Özellikle; Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının hem enflasyon hem de faiz farklarını ortadan kaldıran ve aldığı süre içerisinde ödenmesini öngören ve bunun yanında başka ilave, kolaylıkları da muhtevi olan, bir getiren bir kanun teklifimiz söz konusu.

Bu konuda milyonlarca öğrencilerimizi sevindirdiğimiz gibi toplum kesimlerine dönük orak da özellikle abonelik sözleşmeleri ile ilgili olan ve elektrik, su, doğalgaz, haberleşme faturalarına ilişkin de 2 milyon ve altı meblağın silinmesi ile sonuçlanacak düzenleme söz konusu.

Bu konuda icra takibi başlamış olan 2 milyon lira ve altındaki meblağın tamamen silinmesini ihtiva eden düzenleme ile beraber özellikle 2 bin 500 lira ve altı kredi borçlarına ilişkin de bir silinme durumu söz konusu olacak" dedi.

Akbaşoğlu, çarşamba günü de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Birlemiş Milletler'in (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlarda görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşeceklerini söyledi.

"Manifestoya hep birlikte şahit olacağız"

Bu hafta 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanının 99'uncu yılının hep beraber idrak edileceğine değinen Akbaşoğlu, "Bu hafta da Türkiye yüzyılının manifestosuna, Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu millete dönük 21'inci yüzyılın, Türkiye yüzyılı olacağı muştusunu, müjdesini vereceği manifestoya hep birlikte şahit olacağız.

28 Ekim Cuma günü Ankara'da, Başkentimizde bugüne kadar 20 yıllık AK Parti iktidarları döneminde ortaya koyduğumuz, büyük eser ve hizmetlere çok daha farklı bir paradigmayla, büyük ve güçlü Türkiye'nin önderliğinde, yepyeni bir dünyanın kurulmasına vesile olacak hamlelerimizi, müjdelerimizi ve yaklaşımlarımızı ortaya koymuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"TOGG'da seri üretime şahit olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yeni bir müjdeyi açıklayacağını belirten Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Her 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir eser ve hizmetle taçlandırdığımız üzere bu hafta sonunda daha önce yarım kalmış olan Devrim otomobili sürecinin ve macerasının, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde nasıl bu hayallerin gerçekleştiğine şahit olacağız.

Gemlik'teki üretim merkezinden bu teknoloji harikası elektrikli TOGG otomobilinin seri üretiminin başlangıcına şahitlik edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla da bu anı ölümsüzleştireceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir başka şahesere, bir hayalin gerçekleşmesine milletçe, devletçe hep beraber şahitlik edeceğiz. Bu, Türkiye'nin 20 yıllık AK Parti iktidarları döneminde nerden nereye geldiğinin en somut çıktısıdır."

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Bir de bizi denesinler' sözlerinin sorulması üzerine, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun, namus sözünü tutmadığını bütün millet biliyor. Sonuç itibarıyla denenmemiş birisi değil, denenmiş birisi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde CHP zihniyetini görüyoruz.

Ne demişlerdi, hatırlayalım, Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın İmamoğlu da 'İktidara geldiğimizde belediyelerde hiçbir kişinin işine son vermeyeceğiz' demişlerdi.

'Namus sözü veriyoruz' demişlerdi. Aynı zamanda yerel seçimlerden önce 'CHP'ye oy veren herkese bedava traktör' demişlerdi. Dermişlerdi de dermişlerdi. İstanbul için söyleyelim, her yıl 20 bin konutu kentsel dönüşümle dönüştüreceklerini söylemişlerdi.

3 yılı aştı, 60 bin konut nerede. Var mı 600 tane kendisinin yaptığı, teslim ettiği konut? CHP zihniyeti bildik, denemiş bir zihniyet." dedi.