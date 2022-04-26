Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan Özgür Özel'e: Gerekli cevap verilecek

Osman Kavala kararının ardından tehdit ve nefret içerikli açıklamalar yapan Özgür Özel'e tepki gösteren Muhammet Emin Akbaşoğlu, gerekli cevabın verileceğini söyledi.

Kamuoyunda Osman Kavala kararının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'li Özgür Özel'in, "15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin davanın karara bağlanmasının ardından yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Akbaoğlu, Türkiye'nin stratejik yatırımlarını, eserlerini engellemek için uluslararası mahfillerce harekete geçirilen Gezi vandallığının, çevrecilik adı altında millete, devlete ve çevreye büyük zarar verdiğini belirtti.

"Uluslararası mahfillerin tetikçiliğine soyunan sizlere..."

Akbaoğlu, "Mahkeme kararı üzerinden milletimizi ve devletimizi temsil eden Cumhurbaşkanımıza tehdit dili, milli iradeye tehdit dilidir. Bu tehdit diline hem hukuk önünde hem de millet iradesinde gerekli cevap mutlaka verilecektir. 'Ant olsun, ant olsun, ant olsun.' Uluslararası mahfillerin tetikçiliğine soyunan sizlere, arkanızda bulunan uluslararası mahfillere de bu millet gereken cevabı mutlaka verecek. Bundan emin olun." ifadelerini kullandı.