Muharrem İnce: Bana bölücü diyenler 10 Nisan'ı beklesin

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programının konuğu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ydi.

Partisinden cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayan İnce, eski partisi CHP'de kendisini bölücülükle suçlayanlara şöyle yanıt verdi:



Öneriyorum, 1 yıldır bağırıyorum. 6'lı Masa Cumhurbaşkanlığı seçimini ayrı yapsın, sandık güvenliği için bütün muhalefet partileri hepimiz bir araya gelelim sandıkları koruyalım diyorum. Mesela Kırşehir bizim olsun, biz koruyalım sandıkları. 200 bin sandığı birlikte koruyalım. Bunu söylüyorum, hala karşılık bulmadı. 10 Nisan'da listeler açıklandığında göreceksiniz. Benim kehanetlerim var ya, dolar 10 lira olacak, deprem meselesi, 3 Mart'ta görürsünüz diyorum ya. Bana 'bölücü' diyenlere '10 Nisan akşamı görüşürüz' diyorum. Yandı gülüm keten helva.