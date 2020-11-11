Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı CHP'li Muharrem İnce, partisinin kendisini "Sen bizim Messi'mizsin" deyip aday yaptığını, ancak bir penaltı kaçırdı diye şimdi bırakmasını istediklerini söyledi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programının konuğu, Millet İttifakı'nın 2018 Cumhurbaşkanı adayı CHP'li Muharrem İnce'ydi.

Muharrem İnce, partisinin kendisini önce aday gösterdiğini, şimdi de kendisine özgür siyaset imkanı tanımadıklarını, kendi hareketini başlattı diye de Cumhur İttifakı ile iş birliği içinde olduğu yönünde eleştirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"BİZİM MESSİ'MİZSİN DEDİLER"

"Beni Cumhurbaşkanı adayı yaptılar, bizim Messimiz’sin dediler. Çık bizim adımıza yarış dediler. Yarıştım, penaltı kaçırdım. Şimdi futbolu bırak diyorlar. Başka Messi varsa tamam. Lakin yok. Başka takım kurayım diyorum, olmaz diyorlar."

Muharrem İnce: CHP'nin Messi'si oldum-Video