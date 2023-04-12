Muharrem İnce: Bu kadar imkanla seçimi kazanamıyorlarsa bedeli Kılıçdaroğlu ödesin Adaylıktan çekilmesi tartışmaları devam eden Muharrem İnce, oyları bölüyor tartışmasına son noktayı koydu. İnce, "17 parti, 11 büyükşehir belediyesi, gazeteler ve imkanlara rağmen seçimi kazanamıyorlarsa bedeli neden ben ödüyorum? Kılıçdaroğlu bedel ödesin." dedi.

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Seçime 31 gün kala muhalefette bölünme tartışmaları devam ediyor.

Memleket Partisi Muharrem İnce'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu lehine seçimden çekilip çekilmeyeceği konusu muhalif seçmenin gündeminde.

tv100'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan İnce önemli açıklamalarda bulundu.

"Bu kadar imkana rağmen seçimi kazanamıyorlarsa bedeli niye ben ödüyorum, Kılıçdaroğlu ödesin"

Işık'ın "Adaylığınız bir şekilde sayın Erdoğan'ın kazanmasına sebep olursa ne yaparsınız?" sorusuna İnce, şu şekilde cevap verdi:

"Bunu bana soracaklarına sayın Kılıçdaroğlu'na sorsunlar. 17 parti, 11 büyükşehir belediyesi, gazeteler, televizyonlar, trilyonlarca lira para, bu kadar örgütler, 100 yıllık parti, bir sürü belediye, sınırsız imkan. Bunlarla seçim kazanamıyorsun da ben bir otobüs bir telefonla siyaset yapıyorum, bedeli niye ben ödeyecekmişim, Kılıçdaroğlu ödesin. 10 kere kaybetmiş, 11.'yi yine kaybetsin niye ben ödüyorum ya?"

Adayların kesinleşmesinden önce İnce ve Kılıçdaroğlu arasında arabuluculuk yapan eski CHP'lilerin açıklamaları da gündeme gelmişti.

"CHP neden iktidar olamıyor anladım"

Hükmet Çetin ile görüşmesine değinen İnce, CHP'nin neden uzun yıllardır iktidar olamadığını şu dönemde anladığını söyledi.

İnce şöyle konuştu:

"Hatırı sayılı dostları araya sokarak bazı teklifler yapılıyormuş gibi yapılıyor demiştim. Doğru söylüyorum. CHP’nin neden 70 yıldır iktidar olamadığını şimdi anlıyorum.



70-80 yaşında ağabeylerimiz bile buradan kendilerine bir rant devşirme işine giriştiler.



Mektup adrese gider. Yani gidip basına açıklama yapmaları, Ben de Muharrem İnce ile konuştum falan bunlar gereksiz işler. İsim vermeyeceğim.



Hem hikmet bey’e bu benim sorunum değil diye bir şey söylemedim. Asla! Kendisine mesaj attım. Ağabey ben sana böyle bir şey dedim mi dedim. cevap yazmadı. Asla böyle bir şey söylemedi. Memleket nasıl benim derdim olmadı.



Dedim ki benimle konuşulan bir şey yok, Seçim birinci turda bitmez, ikinci tura kalır. Ama birbirimizi incitmeyelim, birbirimize lazım oluruz dedim."

Hikmet Çetin'in iddiası

Hikmet Çetin, Muharrem İnce’nin aday pusulasının görüşmesinde çekilmesi yönünde kendisi ile konuştuğunu, seçimin Kemal Kılıçdaroğlu lehine ilk turda bitmesi gerektiğini kendisine ilettiğini, İnce’nin ise ‘bu benim meselem değil’ dediğini ile sürmüştü.