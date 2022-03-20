Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hükümetin İHA ve SİHA konusunda iyi bir iş yaptığını belirterek, cumhurbaşkanı olduğunda bu konuda destek vereceğini söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmit’te Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen partisinin olağan kongresine katıldı.

Kongrede konuşan İnce, gündemi değerlendirdi.

"İKTİDARI MUHALEFETİ TOPTAN GÖTÜRMELİYİZ"

İnce, "Biz Memleket Partisi olarak sadece diğer muhalefet partileri gibi eleştiren, yanlışları söyleyen olmayacağız. Yanlışları söyleyeceğiz, ama çözüm önerilerimizi de sıralayacağız. Şimdi 20 yıllık bir iktidar partisi ve bunun karşısında trilyonlarca lira hazine yardımı alan, belediyeleri olan, müteahhitleri olan muhalefet partileri var. 20 yılın sonunda halen daha, Türkiye'yi uçurumun kenarına getirmiş bu iktidar varken, halen muhalefetten birisi birinci parti olamıyor, halen AKP birinci parti oluyorsa, bu iktidarı da bu muhalefeti de toptan göndermeliyiz" dedi.

"İHA'LAR, SİHA'LAR KONUSUNDA İYİ İŞ YAPTI"

Kitlesel siyaset yaptıklarını ifade eden İnce, “Biz Memleket Partisi olarak kitlesel bir siyaset yapıyoruz. Konjonktürel değil. Yani bugün sağcı, öbür gün solcu, öbür gün Sorosçu, öbür gün FETÖ'cü, öbür gün PKK'lı değiliz. İşimiz olmaz bizim. Bizim siyasetimiz kitlesel bir siyaset. Duruşu olan, omurgalı bir siyaset.

İlkeli davranacağız. Herhangi bir olay karşısında bu Türkmüş, Kürtmüş, Romanmış, Aleviymiş, Sünniymiş, yok böyle bir şey. Bu olay hukuka uygun mu? Bilime uygun mu? Siyasete uygun mu? Vicdana uygun mu? Buna bakacağız.

Uygunsa destek olacağız. Bu hükümet ülkeyi perişan etti. Aldı, uçurumun başına getirdi.

Ekonomimizi mahvetti ama İHA'lar, SİHA'lar konusunda iyi bir iş yaptı. Ben cumhurbaşkanı olduğumda, o İHA'ları, SİHA'ları destekleyeceğim" diye konuştu.

Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı olduğumda, İHA'ları destekleyeceğim VİDEO























