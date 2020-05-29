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    Muharrem İnce, Erdoğan çıkınca canlı yayını terk etti

    Muharrem İnce, Erdoğan çıkınca canlı yayını terk etti

    CHP'li Muharrem İnce, Haber Global'de katıldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması yayına verilince sinirlenerek canlı yayını bırakıp gitti.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2020 - 22:53
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    Muharrem İnce, Erdoğan çıkınca canlı yayını terk etti

    2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Haber Global'de Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Neden programına konuk oldu.

    KONUŞMASI, ERDOĞAN İLE KESİLİNCE KIZDI

    Muharrem İnce, programın başında kendisine yöneltilen ilk soruya cevap verdiği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'un Fethi dolayısıyla Ayasofya'daki konuşmasına yayına bağlanınca tepki gösterdi.

    MURARREM İNCE, CANLI YAYINI TERK ETTİ

    Erdoğan'ın konuşmasının ardından bu yaypılanın kendisine saygısızlık olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi olduğunu ve kendisine haksızlık yapıldığını savunarak canlı yayını terk etti.

    Muharrem İnce canlı yayını terk etti

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