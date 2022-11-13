Muharrem İnce: Görüşmelerimiz 6'lı masa görüşmelerine benzemeyecek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim ittifakına ilişkin soruya, görüşmeler yaptıklarını fakat 6'lı masanın görüşmelerine benzemeyeceğini belirtti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye gezisine Ağrı'dan başlayayarak sırasıyla Van, Hakkari, Şırnak, Mardin ve Şanlıurfa'ya uğradı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin bir sonraki durağı Gaziantep oldu.

Parti üyeleriyle bir restorantta buluşan Muharrem İnce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Tüm adayları televizyonda tartışmaya davet ediyorum"

Muharrem İnce, geçmiş yıllarda farklı partilerden adayların karşı karşıya gelerek televizyon programlarında ülkenin sorunlarına ilişkin konuştuklarını belirtti.

Muharrem İnce, "Her gittiğim yerde seçime kadar bunu tekrar edeceğim. Siyasi partilerin genel başkanları ya da cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenleri televizyonda tartışmaya davet ediyorum. Televizyonlarda partilerin genel başkanları tartışırlardı, şimdi yok oldu." ifadelerini kullandı.

"Biz iktidarın ve muhalefetin medyasında yer almıyoruz"

"Salıdan salıya kavga eden iktidarla muhalefet var. Gelin enerjiyi tartışalım, eğitimi, sağlığı, dış politikayı, sığınmacıları ne yapacağımızı tartışalım." diyen Muharrem İnce, "Millet bilsin, ona göre karar versin. Bu konuda iktidarın medyası var, muhalefetin medyası var. Biz ikisinde de yer alamıyoruz. Belki böyle bir tartışma programı olursa millete gerçekleri, vaatlerimizi anlatırız. Batılı ülkelerde nasıl oluyorsa Türkiye'de de aynısı olmalıdır. Kim benimle tartışmak isterse, hangi aday tartışmak isterse Türkiye'ye ait vizyonumuzu, projelerimizi, görüşlerimizi açıklamak isterim." diye konuştu.

"Görüşmeler 6'lı masanın görüşmelerine benzemeyecek"

Cumhur ve Millet İttifakları'nda yer almadıklarının altını çizen Muharrem İnce, bazı partiler ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve buna devam edeceklerini söyledi.

Partiler ile yaptıkları görüşmelerin 6'lı masa görüşmeleri gibi olmayacağını dile getiren İnce sözlerinde şunları kayddetti:

''Cumhur İttifakı’ndan da Millet İttifakı’ndan da bizim umudumuz yoktur. Görüşmeler yapıyoruz, ama bu görüşmeler 6'lı masanın görüşmelerine benzemeyecek.

Gizli saklı olmadan, kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapmadan milletin önüne çıkarsınız. İttifak için görüşüyoruz ama şu an netleşmiş bir şeyimiz yoktur. Basına duyurup fotoğraflar verip, fotoğrafta kim nerede oturacak bu ayrıntılara gerek yok. Bu görüşmelerin sonunda bir günde ya yaparsınız ya yapmazsınız. Yapmazsanız 'tek başımıza giriyoruz' dersiniz, yaparsanız da 'ilkelerimiz şunlar' dersiniz.'' ifadelerini kullandı.

DHA'nın haberine göre Muharrem İnce, sözlerinde Zafer Partisi ile Memleket Partisi'nin ittifakına ilişkin görüştüklerini söyledi. Muharrem İnce, görüşmelerin devam ettiğini henüz bir neticeye varılmadığını söyledi.