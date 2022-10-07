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    Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın destekçisidir

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "En iyi bildiği alana, başörtüsü konusuna dalıyorsun. Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürüyorsun" dedi.
    • 07.10.2022 - 15:33
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    Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın destekçisidir

    Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, 'Halk Buluşması’ ziyaretleri kapsamında Bartın’a geldi.

    Gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, başörtüsü tartışmalarına değinerek, "Muhalefet partisinin genel başkanı çıkıyor başörtüsü için diyor kanun çıkaracağız. Neymiş seçime yakın Erdoğan bunu gündeme getirecekmiş. Erdoğan da meydan okudu. ‘Hadi gel buyur’ dedi, ‘Yasa yetmez anayasa ile yapalım’. Sen bunu tahmin edemiyor musun? Ortada böyle bir sorun yok, çözülmüş. Geçmişte sıkıntılar yaşanmış anladık. Ama bugün çözülmüş bir sorun bu. Toplum kabul etmiş. Takan, takmayan birbirini kabul etmiş artık. Kimsenin zorladığı bir şey yok." diye konuştu.

    Kılıçdaroğlu’nu eleştiren İnce, sözlerine şöyle devam etti:

    "Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın destekçisidir"

    "Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun destekçisidir. Kılıçdaroğlu da Erdoğan’ın destekçisidir. Kılıçdaroğlu partide sıkıştığı zaman ya bir fezleke gönderirler ya önüne bir mermi koyarlar ya da yumruk atarlar. Bir şey olur. Hemen parti tabanı ayağa kalkar genel başkanımıza dokundurtmayız sanki hapse atacaklar gibi. Kıs kıs gülerler öbür taraftan. Orada tutmak için uğraşıyorlar. Kılıçdaroğlu da Erdoğan’ı orada tutmak için uğraşıyor. Ya adam bitmiş zaten okeye dönüyor görmüyor musun? Dolar 20 liraya yaklaşmış, mazot 30 liraya yaklaşmış millet geçinemiyor, yurt yok. Bunları konuşacağın yerde en iyi bildiği alana türban konusuna, başörtüsü konusuna dalıyorsun. Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürüyorsun, bak şimdi başımıza neler gelecek gör."

    Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ın destekçisidir #1

    "Bu danışıklı dövüşten bıktım ben"

    Danışıklı dövüşten bıktığını söyleyen İnce, "Laiklik ilkesini çıkaralım diyecek ne diyeceksin anayasa değişikliğinde. Bu danışıklı dövüşten bıktım ben arkadaşlar. Bu bir ittifaktır. Hamidiye-Dersim ittifakıdır. Cumhuriyetin kurucu değerleriyle dalga geçmektir. Onların altını oymaktır. Laikliği yok etmektir. İkisi de dedesinden yalan yanlış duydukları bilgilerle Atatürk’e, Cumhuriyet’e kafalarının arka tarafında bir kin var. Bize böyle bir ittifak gerekmez. Bize Kamer Genç gibi Dersim değil, Tunceli diyen Atatürk’e gidip Fatih’a okuyan muhafazakarların ittifakı lazım." ifadelerini kullandı.

    Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ın destekçisidir #2

    Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ın destekçisidir #3

    Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ın destekçisidir #4


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