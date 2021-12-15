Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istedi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması gerektiğini söyleyerek "Doğrusu odur, biz ilkeli siyaseti savunuyoruz" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e geldi.

Bir otelde basın mensupları ile bir araya gelen İnce, gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım." sözlerini hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASI GEREKİR"

"Sayın Kılıçdaroğlu’nun aday olması gerekir. Doğrusu odur. Ben Muharrem İnce olarak ve Memleket Partisi olarak biz ilkeli siyaseti savunuyoruz. Dün ne diyorsak bugün o. Genel başkanlar aday olmalı. Genel başkan aday olmuyorsa problem vardır. Bizim partimizde Muharrem İnce aday adayıdır. Biz sandığı koyacağız partimizin üyelerine. ‘Muharrem İnce sen aday olacak mısın?’ diye soruyorsanız, evet olacağım. Ama başka bir arkadaşımız daha olabilir. Onunla sandıkta yarışacağız. Delegeler oy kullanmayacak, üyeler oy kullanacak. Herkes sandığa gidecek.

"BAŞKANLIK MAKAMI YOK ŞİMDİLİK"

Sandıktan kim seçilirse, büyük ihtimal ben seçileceğim öyle görüyorum ama değişir yarın başka bir şey olur. Evet Memleket Partisi bu şekilde belirleyecek adayını. Genel başkanı aday olacak başkalarıyla da yarışacak. Sandıktan kim çıkarsa. Yani hiçbir şartta bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanı adaylığından geri durmaması lazım çünkü sistem ortada. Ülkeyi yöneteceksen cumhurbaşkanlığıyla yöneteceksin. Başbakanlık makamı yok şimdilik. Olmayan makama da aday olmaz.”

"BİRİNCİ TURDA BİZ NİYE ALMAYALIM"

İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalmaları halinde kimi destekleyeceğinin sorulması üzerine, birinci turda seçimi kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını, ikinci tur tercihini kendilerinin seçilmemesi durumunda değerlendireceklerini söyledi.

İnce, “İkinci tura ikisi kalırsa hangisini desteklersin? Ya niye biz kalmıyoruz da onlar kalıyor. Tabii ki bu iktidardan kurtulmak istiyoruz ama soru bizi bir kalemde eledi, attın. İkisini ikinci tura bıraktık. Birinci turda biz niye almayalım. Ya da ikinci tura biz niye kalmayalım.” dedi.



"BUNU BAŞARAMAZSAK GEREĞİNİ YAPARIZ"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak yapmayı da düşünmediklerin anlatan Muharrem İnce, tek başlarına iktidar olmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

İttifakların dışında bir yol izlediklerini kaydeden İnce, "Bu seçimlere gireceğiz biz. Biz bu seçimde Cumhur İttifakı’nın da Millet İttifakı’nın da dışında bir yol izliyoruz. Diyoruz ki; 'Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket' Biz bu çalışmayla devam edeceğiz. Ama 20 yıllık yorulmuş, bitmiş bir iktidar var. Bu iktidardan da kurtulmak var. Biz son 3 aya kadar tek başımıza seçime girip 50+1’i alacakmış gibi çalışacağız. Ama son 3 ayda bunu başaramamışsak eğer, seçimlere de daha 1,5 yıl var. Bunu başaramamışsak gereğini yaparız." diye konuştu.

Muharrem İnce, basın toplantısının ardından boynuna Eskişehirspor atkısı takarak partililerle sohbet etti. Daha sonra ise ziyarette bulunmak üzere Eskişehir Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ne geçti.









