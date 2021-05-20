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    Muharrem İnce'den Anıtkabir'e ziyaret

    Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin kurucular kurulu ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
    • DHA
    • 20.05.2021 - 17:39
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 17:47
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    Muharrem İnce'den Anıtkabir'e ziyaret

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin kurucular kurulu üyeleri ile birlikte Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Mozoleye çiçek bırakan İnce ve beraberindekiler saygı duruşunda bulundu, dua etti.

    ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

    İnce ve beraberindekiler, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde fotoğraf çektirdi. İnce, ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayıp, şu ifadeleri yazdı:

    "İLKELERİNİZDEN, DEVRİMLERİNİZDEN ÖDÜN VERMEYECEK MEMLEKET PARTİSİ LİDERİ OLARAK GELDİM"

    "Aziz Atatürk; bugün huzurunuza ilkelerinizden, eserlerinizden ve devrimlerinizden ödün vermeyecek Memleket Partisi'nin genel başkanı olarak geldim. Kurduğunuz Cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacaktır. Sorumluluğumuzun bilincinde, görevimizin başındayız. Ruhun şad olsun."

    Muharrem İnce den Anıtkabir e ziyaret #1

    İnce ve beraberindekiler, daha sonra İsmet İnönü'nün Anıtkabir'de bulunan mezarı başında dua ettikten sonra ayrıldı.

    Muharrem İnce den Anıtkabir e ziyaret #2

    Muharrem İnce den Anıtkabir e ziyaret #3

    Muharrem İnce den Anıtkabir e ziyaret #4

    Muharrem İnce den Anıtkabir e ziyaret #5

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