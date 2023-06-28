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CHP'nin desteklediği TELE1 kanalında terör örgütü PKK'nın elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ın geçmişi de bu konuda pek temiz değil.



Geçen yıl katıldığı YouTube programında açıklamalarda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gazeteci Merdan Yanardağ'ın tweetlerini hatırlatarak, CHP medyasını eleştirmişti.



TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a 'Mangır Merdan' diyen Memleket Hareketi'nin Lideri Muharrem İnce, Yanardağ'ın geçmişte attığı tweetleri okudu:

'Dinci liberal ve ulusalcılar nedeniyle dürüst bir kemalist tartışması bile yapılmıyor. Öcalan bence bu konuda haklı.' diyor. Ben bu adama para verip oy alacam ha istemiyorum oy filan kardeşim.



Daha beteri var, 'Roket atmak üzereyken vurularak öldürülen saldırgan PKK'lı çıksa bile bu saldırıyı PKK'nın yaptığını söylemek en kolaycı açıklamadır.' Harbiden PKK'lı bu medyanın hali işte bu.