Muharrem İnce'den muhalefete: Terör örgütlerine selam verirseniz halk hesap sorar CHP'nin, PKK'nın siyasi temsilcisi DEM Parti ilişkilerini eleştiren Muharrem İnce, bu ilişki nedeniyle halkın hesap soracağını söyledi.

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ensonhaber.com

Yerel seçim öncesi liderlerin kampanyası devam ediyor.

Muhalefette, kendi adayları ile seçime giren Memleket Partisi'nde çalışmalar sürüyor.

Genel Başkan Muharrem İnce bu kapsamda CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu oldu.

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan İnce, birçok konuya değindi.

İktidara yönelttiği eleştiriler kadar muhalefete de sözünü sakınmayan İnce, muhalefet yönteminin yanlış olduğunu söyledi.

Muhalefetin halka sadece korku saldığını söyleyen İnce; "Beni seçmezseniz AKP gelir.' Bunlar doğru işler değil. Tehdit etmek ile korku salmak ile sorunlar çözülmüyor." dedi.

"PKK'ya selam verirseniz halk hesap sorar"

CHP'nin PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ilişkilerini eleştiren Muharrem İnce şöyle konuştu:

Tencere iktidarlara seçim kaybettirir. Tencere kaybettirir ama güvenlik tencerenin önündedir.



Çünkü bu topraklarda Bizans'ı gördü insanlar, Haçlılar'ı gördü, Timur'u gördü, İngilizi, İtalyanı, Fransızı, Rus'u gördü... Terör gördü.. Eğer güvenlik politikalarına ters işler yaparsan tencerenin önüne geçer, dolar 100 lirayı da geçse kaybedersin. Ben bunları hep uyardım.



PKK, FETÖ terör örgütüne yumuşak selam verirseniz, iki tane oy alacağım diye demlenmeye çalışırsanız halk size bunun sandıkta hesabını sorar.



Bunlar yanlış işlerdir yanlış yapıyorsunuz. İstanbul'u alacam derken Türkiye'yi kaybedersiniz, İstanbul'u da kaybedersiniz.

"6'lı masa çıkar ittifakıydı"

14 Mayıs genel seçimleri öncesindeki muhalefetin yol haritasını da eleştiren İnce, "O bir çıkar ittifakıydı, herkesin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olduğu ittifak olmaz. Kurgu baştan yanlış. Ortaya ilkeleri koyarsınız, dersiniz ki biz bilimi esas alacağız, biz ekmeği nasıl ucuza yediririz bunun hesabını yapacağız." dedi.