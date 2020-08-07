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    Muharrem İnce'den partisine eleştiriler

    Muharrem İnce'den partisine eleştiriler

    CHP'li Muharrem İnce, partisinden ayrılacağı için kendisini ihanetle itham edenleri iki yüzlülükle suçladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2020 - 23:46
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    Muharrem İnce'den partisine eleştiriler

    Son dönemde parti içindeki muhalefetiyle öne çıkan ve CHP'den ayrılarak yeni bir siyasi hareket başlatacağı söylenen Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yeni parti kurmayı düşündüğü için kendisini ihanetle suçlayanları eleştirdi.

    "CHP'DE RAHATSIZ OLANLAR SARAYIN ADAMI"

    Twitter hesabından paylaşımda bulunan Muharrem İnce, şunları söyledi:

    "Bir tarafta Ak Parti’den ayrılanlara “Ümmeti bölmeyin”, CHP’den ayrılma iddialarına “en doğal hakkı” deniliyor.
    Diğer tarafta ise Ak Parti’den ayrılanlar demokrasi kahramanı, CHP’de rahatsız olanlar sarayın adamı.
    Yok birbirlerinden farkları..."

    Muharrem İnce den partisine eleştiriler #1

    CHP İzmir örgütü Muharrem İnce'yi hain ilan etti-haberi için tıklayın

    Muharrem İnce den partisine eleştiriler #2

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