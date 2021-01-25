Muharrem İnce'nin eşinin kürkü dikkat çekti

Kırşehir'de vatandaşların arasına karışıp esnaf ziyaretlerinde bulunan Muharrem İnce'ye eşlik eden eşi Ülkü İnce, pahalı kürküyle objektiflere yansıdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgasına tutuşan ancak delegelerle kurulan dikta sistemini aşamayan Muharrem İnce, yeni parti kurmak için çalışmalarına devam ediyor. İl ziyaretlerini sürdüren Muharrem İnce'nin bugünkü adresi Kırşehir oldu.

Ankara ve Terme Caddeleri'nde esnaf ziyaretleri yapıp vatandaşlarla konuşan Muharrem İnce'ye, eşi Ülkü İnce de eşlik etti.

Takım elbise giymeyen Muharrem İnce, spor tarzı tercih etti.

Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce'nin tercihleri de oldukça dikkat çekiciydi.

Ülkü İnce, pahalı bir kürk giymeyi tercih etti.

Halkın arasına girerken yapılan pahalı kombin, İnce'nin 'halkçı' söylemleriyle ters düştü.

CHP'nin yaptığı hataları yapmama konusunda kararlı olduğunu her fırsatta dile getiren Muharrem İnce, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, yüzde 50+1 ile iktidara geleceklerini söyledi.