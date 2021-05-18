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    Muharrem İnce'nin parti logosu bir e-ticaret sitesinin logosuna benzetildi

    Muharrem İnce'nin parti logosu bir e-ticaret sitesinin logosuna benzetildi

    Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin çok tartışılan parti logosu, bir e-ticaret sitesinin logosuna benzemesi dikkat çekti. İki logo arasındaki tek fark nazar boncuğu...
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2021 - 00:37
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    CHP'nin 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı olan, eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin 2020 Eylül ayında Sivas’ta başlattığı ‘Memleket Hareketi’ partileşti.

    LOGOSU TANITILDI

    Kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesinin ardından düzenlenen basın toplantısıyla partinin logosu tanıtıldı. Üzerinde nazar boncuğu bulunan mavi renkteki logo, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

    E-TİCARET SİTESİNİN LOGOSUNA BENZETİLDİ

    Çok tartışılan parti logosunda, yabancı bir e-ticaret sitesinin logosuna benzemesi dikkat çekiyor. İki logo arasındaki tek fark, mavi şekillerin ters çevrilip ortasına koyulan nazar boncuğu...

    Muharrem İnce nin parti logosu bir e-ticaret sitesinin logosuna benzetildi #1

    Muharrem İnce nin parti logosu bir e-ticaret sitesinin logosuna benzetildi #2

    Muharrem İnce nin parti logosu bir e-ticaret sitesinin logosuna benzetildi #3

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