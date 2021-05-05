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    Muharrem İnce'nin partisinin logosu belli oldu

    Muharrem İnce'nin partisinin logosu belli oldu

    Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak "Memleket" adıyla kurduğu partisinin logosu belli oldu. Logoda, mavi renkte kullanılan Türkiye haritasının üzerine "@" işareti kullanıldığı dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 00:05
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 00:12
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    CHP’den ayrılarak yeni bir parti kurma çalışmalarına başlayan Muharrem İnce'nin logosu merak ediliyordu.

    KRT TV canlı yayınında İnce'nin "Memleket" adını koyduğu partinin sloganı ve logosu açıklandı.

    LOGOSU BELLİ OLDU

    Mavi renk ve nazar boncuğunun kullanıldığı logoda, Türkiye haritasının üzerinde e-posta adreslerinde kullanılan "@" işareti yer alıyor. Partinin sloganı ise "Önce memleket" olarak kullanıldı.

    Muharrem İnce nin partisinin logosu belli oldu #1

    Muharrem İnce nin partisinin logosu belli oldu #2

    Muharrem İnce nin partisinin logosu belli oldu #3

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