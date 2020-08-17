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    Muhittin Böcek de koronavirüse yakalandı

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
    • DHA
    • 17.08.2020 - 02:13
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    Muhittin Böcek de koronavirüse yakalandı

     

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Muhittin Böcek, durumunun iyi, moralinin de yüksek olduğunu söyledi.

    "DURUMUM İYİ, MORALİM YÜKSEK"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Böcek şu ifadeye yer verdi:

    "Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle."

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