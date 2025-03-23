AA & Ensonhaber

Büyük Birlik Partisi (BBP), Kahramanmaraş Türk Ocağı ve Anda Arama Kurtarma ekibinin işbirliğiyle, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen çok sayıda kişi, Göksun ilçesinin Kızılöz Mahallesi’nde düzenlenen anma etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte, Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları için Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi.

"HUKUKİ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, törende yaptığı konuşmasında, Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin hukuki sürecin yakından takip edildiğini vurgulayarak, tüm detayların açığa çıkmasını istediklerini belirtti.

İspir, Yazıcıoğlu'nun milletin gönlünde sonsuza kadar taht kurduğunu ifade ederken şunları söyledi:

Yazıcıoğlu’nun hayatı, vatanı, milleti ve devleti uğruna her şeyini feda etmeye adanmış bir yaşamın örneğidir. Onun Hakk’a yürüyüşünün üzerinden 16 yıl geçmiş olmasına rağmen, hala şehadetine sebep olanların ortaya çıkmamış olması, başta Büyük Birlik camiası olmak üzere tüm milletimizin vicdanında derin yaralar açmaya devam etmektedir. Biz, bu hususta büyük bir kararlılıkla hukuki süreci takip ediyor ve ısrarla araştırılmasını talep ettiğimiz konuları soruşturma dosyalarına sunuyoruz.

Konuşmanın ardından katılımcılar, helikopterin düşmesi sonucu Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği, 2 bin 100 rakımlı Muhsin Dağı'na doğru yürüyüşe geçerek, şehit liderlerini anmak için duygusal bir yolculuğa çıktılar.