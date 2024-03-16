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Ülke genelinde siyasi atmosfer, yerel seçimlere doğru hızla yol alıyor.

Seçim heyecanı her geçen gün artarken, adaylar da vaatleri ve projeleriyle seçmenlerin dikkatini çekmeye çalışıyor.

Muhalefet cephesinde İstanbul'da CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti arasındaki kent uzlaşısı konusu ise gündemdeki yerini koruyor.



Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici, Haber Global kanalında konuya değindi.

"Muhafazakar seçmenden oy almak zor olacağı için DEM'in ayrı girmesi istendi"

Muhalif kişiliğiyle bilinen Gezici, CHP'nin muhafazakarları ürkütmemesi için DEM'in ayrı aday ile seçime girdiğini belirtti.

Gezici'nin ifadeleri şu şekilde:

"İstanbul'un ittifaksız kazanılması çok zordu. Ve DEM Parti ile bir iş birliği yapılmadan İstanbul'un kazanılması çok zor. Fakat DEM ile bir iş birliği İmamoğlu'na bir kambur olacaktı. Bu kamburun görünmemesi gerekiyordu ve HDP uzantısı olan DEM'in aday çıkarması istendi büyükşehirde. Çünkü aday çıkardığı takdirde merkez seçmenden, milliyetçi, mütedeyyin ve muhafazakar seçmenden oy alması zor olurdu. Eğer ki bir iş birliği olursa DEM ile o yapıdan oy almak zor olurdu. Attığı taş kurbağayı ürkütmezdi. O yüzden DEM’in ayrı girmesi istendi. Görünür olmayan kent uzlaşısı ile 22 ilçede bir ittifak vardı, fakat bunun daha belirsiz olması gerekiyordu. Gerçek ile sahte arasındaki sınırların kaldırılması gerekiyordu. 22 ilçede bunu yapabildiler. Yani DEM ile arka planda bir kent uzlaşısı olduğunu toplum pek bilmiyor."