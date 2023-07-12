Murat Karayalçın'dan İmamoğlu yorumu: Ekrem Bey, İBB başkan adayımız olmalı CHP'de önde gelen isimlerden biri olan Murat Karayalçın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na adaylık kapısını kapatarak, "Ekrem Bey bizim İBB başkan adayımız olmalıdır. Ben onu orada değerlendiriyorum." dedi.

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ensonhaber.com

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçimini kaybetmesi, parti içerisinde değişim çağrılarının yükselmesine neden oldu.

Değişim mesajı verenlerden biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu.



İmamoğlu'nun değişim mesajının ardından partiden de destek mesajları geldi.



İBB Başkanı her ne kadar CHP genel başkanlığı için net bir adaylık açıklaması yapmasa da, partide değişim söylemleri sebebiyle, aday olabileceğine dair verilen bir sinyal olarak algılandı.

"Ekrem Bey bizim İBB başkan adayımız olmalıdır"

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden biri olarak bilinen, Eski SHP Genel Başkanı ve CHP İstanbul İl Başkanlığı görevlerini yürüten Murat Karayalçın da, İmamoğlu'nun adaylığa oynamasıyla ilgili, açıklamalarda bulundu.



Habertürk'te konuşan Karayalçın şu cümleleri kurdu:

"Kimsenin önünü kapamak istemem ama, Ekrem Bey bizim İBB başkan adayımız olmalıdır. Bazen bir kader kilitlenmesi olur. Ekrem Bey için bir kader kilitlenmesi olduğunu düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu, CHP'nin İBB başkan adayı olmalıdır. Ne olursa olsun. Ben kazanacağına inanıyorum. Kazansa da kaybetse de Ekrem Bey için böyle bir değerlendirme yapıyorum."

"Eğer genel başkanlığa talip isen yalnızca söylem değil, partililerin önüne bir program koymalısın"

Karayalçın, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: