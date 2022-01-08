Murat Kurum: Ankara’yı yeniden AK Parti belediyeciliğiyle buluşturacağız

AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kampı Koordinasyon Toplantısı'na katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın yeniden AK Parti Belediyeciliğiyle buluşacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya’da düzenlenen AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kampı Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Bakan Murat Kurum yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden bugüne 81 ilde Bakanlığının faaliyet alanında gerçekleştirdikleri yatırımları anlattı ve Başkentte hayata geçirilecek projelerin detaylarını açıkladı.

"ANKARA YENİDEN EHİL ELLERE GEÇECEKTİR"

Yeşil Ankara için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Bakan Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimiz Ankara’da 19’unu AK Partimize olmak üzere, 26 belediyenin 22’sini Cumhur İttifakımıza vermek suretiyle Belediye Meclis seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın üstünlüğünü 2.5 katın üzerinde takdir etmiştir. Önce 2023’te ardından da 2024 yerel yönetimler zaferimizle Ankara’mızı yeniden eser siyasetiyle, gönül siyasetiyle buluşturacağız. Ne yazık ki bugün Ankara belediyecilikte bizim getirdiğimiz noktadan, ortaya koyduğumuz seviyeden çok geride, çok uzaktadır. Ulaşımda, trafikte, peyzajda, alt yapı hizmetlerinde pek çok sorun vardır ve Ankaralı hemşerilerimizi fazlasıyla rahatsız etmektedir. Biz 25 yıl Ankara’ya gece gündüz demeden hizmet ettik, yatırım yaptık, istihdam sağladık, eser kazandırdık. Adeta Ankara’ya çağ atlattık, dünya şehirleriyle yarışır hâle getirdik, bayrağı çok yükseklere taşıdık. Her bir belediye başkanımız geldi, bir öncekinden daha fazlasını daha güzelini nasıl yapabilirimin derdinde oldu. Onlar ise gerçekleştiremedikleri vaatlerini, başarısızlıklarını; algı yönetimiyle, sosyal medya çalışmalarıyla kapatmaya çalışıyorlar. Görüyoruz ki; Ankara’yı güzelleştireceğiz dediler; parkları, rekreasyon alanlarını yeşilsiz bıraktılar, kaderine terk ettiler. ‘Borç almayacağız’ dediler; milyonlarca avro kredi kullandılar. Ankara’yı kışta kara, yazda susuzluğa, sabah saatlerinde trafiğe, günün her saatinde çevre kirliliğine, salgında virüse terk ettiler. Tam olarak ‘Ankara’nın taşına bak gözlerimin yaşına bak’ dedirttiler. Geçen günlerde de itiraf ettiler, popstarlar gibi koro hâlinde bu türküyü söylediler. Onlar liyakatsizliğin, ehliyetsizliğin yanında dursunlar. Biz buradayız! Biz buradayız! Ankara’nın, Dikmen’in Seymenleri burada! Beypazarı’ndan Güdül’den Ahiler burada! Gölbaşı’ndan Çubuk’tan Anadolu Bacıları burada! Kahramankazan’dan, Etimesgut’tan, Sincan’dan Yarenler burada! Ehliyetin, liyakatin, eser siyasetinin yanında olanlar burada, işte bu salondalar! İnşallah Ankara’yı yeniden ehline teslim etmek için, yeniden AK Parti Belediyeciliğiyle buluşturmak için, hep birlikte gece gündüz demeden çalışacağız ve Allah’ın izniyle Ankara’yı AK Parti Belediyeciliğiyle yeniden buluşturacağız.”

Bakan Kurum’un sözleri uzun süre ayakta alkışlandı.

"BİZ MİLLETİMİZLE YAN YANAYIZ, ET VE TIRNAK GİBİYİZ"

“AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023 ve 2024 seçimlerinde bir kere daha zafer kazanacak, milletimizin büyük teveccühüyle yeni demokrasi destanları yazacak, yepyeni başarı hikâyelerine imza atacağız.” ifadelerini kullanan Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerek hükümet olarak gerek Bakanlık olarak her bir beldemizi, ilçemizi, şehrimizi milletimizin emaneti görüyor, çalışmalarımızı bu hassasiyetle sürdürüyoruz. Ancak milletten aldıkları yetkiye layık olamayanlar, şehirleri çöpe, çukura ve çamura teslim edenler beceriksizliklerini örtmek için yalanlara sarılıyorlar. ‘Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.’ Onlar herkesi kendileri gibi sandıkları için yalanla, iftirayla, algıyla gündem olmaya çalışıyorlar. Biz şehirlerimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin kısacası 84 milyonun yanındayız. Onlara diyoruz ki: Bunu anlamak için şehirlerimize bakmanız; yatırımlarımıza, projelerimize gözlerinizi kapatmamanız yeterli olacaktır. Biz milletimizle yan yanayız, et ve tırnak gibiyiz. Millete söyleyecek bir sözü olmayan, akla yatan hiçbir vaadi bulunmayan, eser üretemeyen, hizmet getiremeyenlerin seçimden önce verdikleri sözleri tutmayanların bu aziz millete vereceği hiçbir şey yoktur. Ülkemizi şikâyet eden, milletin vekili yerine 11. büyükelçi gibi davrananların Türkiye’ye vereceği hiçbir şey yoktur. Gücünü milletten alanlar üstün gelecek, sırtını terör örgütlerine yaslayanlar kaybedecek.”

MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

Bakan Kurum muhalefete yönelik “Millete söyleyecek bir sözü olmayan, akla yatan hiçbir vaadi bulunmayan, eser üretemeyen, hizmet getiremeyenlerin seçimden önce verdikleri sözleri tutmayanların bu aziz millete vereceği hiçbir şey yoktur. Ülkemizi şikâyet eden, milletin vekili yerine 11. büyükelçi gibi davrananların Türkiye’ye vereceği hiçbir şey yoktur. Gücünü milletten alanlar üstün gelecek, sırtını terör örgütlerine yaslayanlar kaybedecek.” eleştirisinde bulundu.

"ANKARA'MIZDA BUGÜNE KADAR 5 BİN 754 KURUM BİNASI SIFIR ATIK SİSTEMİNE GEÇTİ"

Türkiye’nin dört bir yanında, yatırım değeri 300 milyar lirayı aşan, 12 bin 700 kalem çevre ve şehircilik yatırımlarını hizmete sunduklarını ifade eden Bakan Kurum, “‘Biz şehirlerimizi Hakk’a yönelişin simgesi olarak görüyoruz’ diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın bu vizyonunu, Bakanlık olarak tüm şehirlerimize yansıtmanın gayreti içerisindeyiz. ‘Medeniyetimizi Yaşatan Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler’ hedefiyle çalışmalarımızı gece gündüz tüm ekibimizle birlikte aralıksız sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.

İller Bankası eliyle Ankara’da atık sudan içme suyuna, altyapı ve üstyapıdan şehircilik uygulamalarına kadar 2 milyar 147 milyon liralık 208 işi bitirerek hizmete aldıklarını, yatırım değeri 267 milyon lira olan 20 projenin de devam ettiğini belirten Bakan Murat Kurum, “Ankara’mızda bugüne kadar 5 bin 754 kurum binası sıfır atık sistemine geçti. Başkentimize sıfır atık ünitelerinden kompost makinalarına, arazözlerden ekskavatör araçlarına kadar toplam 284 milyon liralık 99 çevre temizlik aracını kazandırdık.” dedi.

"MİLLET BAHÇESİ HEDEFİNDE 67,7 MİLYON METREKAREYE ULAŞTIK"

81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefinde 67,7 milyon metrekareye ulaştıkları, 418 millet bahçesini projelendirdikleri ve 125’inin yapımını tamamladıkları bilgisini veren Bakan Murat Kurum, “Bugün karşımızda, bu güzelim doğal güzelliklere, yeşil alanlara dahi tahammülü olmayan bir muhalefet var. Yıllarca çevrecilik konusunda kimseye söz hakkı tanımayanların, sırf Recep Tayyip Erdoğan yaptı diye, sırf AK belediyeler yaptı diye tabiata, doğaya, yeşile düşmanlaştığı bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Biz kim ne derse desin, başkanlarımızla birlikte insanımızı, çocuklarımızı yeşille, maviyle, doğayla buluşturmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Eskişehir’den Trabzon’a, Çorum’dan Amasya’ya, Kırşehir’den Yozgat’a Kırıkkale’den Çankırı’ya 81 ilimizde Millet Bahçelerimizi birer birer açtık. Milletimiz çocuklarıyla, büyükleriyle, genciyle yaşlısıyla bahçelerimizi çok sevdi, bağrına bastı, sahip çıktı. Bugün Başkentimize de şehrin en değerli yerlerinde, tam 22 millet bahçesini hemşerilerimize kazandırmanın mutluluğunu, heyecanını yaşıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 760 bin metrekare büyüklüğündeki Başkent Millet Bahçemizin açılışını gerçekleştirdik. Şehrin merkezinde yer alan konumuyla, sosyal donatılarıyla Başkent Millet Bahçesi Ankara’mıza yeni bir değer kattı, geçen iki aylık süreçte iki milyondan fazla insanımız millet bahçemizden istifade etti. Daha önce 365 bin metrekare büyüklüğündeki Mamak Üreğil Millet Bahçesini de milletimize kazandırmıştık. Yeşille iç içe olan bu millet bahçemizde de on binlerce kardeşimiz aileleriyle, evlatlarıyla hoşça vakit geçiriyor, dinleniyor. Altındağ’da Altındağ Belediyemizle birlikte 28 bin metrekare büyüklüğünde Başpınar Millet Bahçemizi içerisindeki parkları, piknik alanlarıyla birlikte tamamladık. Keçiören’de Turgut Başkanımızla birlikte yine çok önemli bir projenin ihale sürecini tamamladık ve Keçiören’e de yakışır bir millet bahçesini de inşallah kazandıracağız. 50 bin metrekare büyüklüğündeki Kalecik Millet Bahçemizi içerisinde yürüyüş parkurları, dinlenme alanlarıyla birlikte hizmete aldık. Yine Gölbaşı Hacılar Millet Bahçemizi, 87 bin metrekare alan ile vatandaşımızın hizmete sunduk. Kahramankazan ilçemize 165 bin metrekare büyüklüğünde bisiklet yolları, mesire alanlarıyla bir millet bahçesi armağan ettik.

"ANKARA'YA 4 MİLYON 281 BİN METREKARE YENİ YEŞİL ALAN KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ"

Son olarak Ayaş Kirazdibi’nde 65 bin metrekare alanda vatandaşlarımızın Ayaş’ın o güzel, tertemiz havasını teneffüs edeceği, son derece geniş bir yaşam alanı kazandırdık. Ve Cebeci Stat Yerinde’de hemen merkezde toplam büyüklüğü 46 bin metrekare olan -biliyorsunuz orada 1 metrekare yeşil alan yok- Millet Bahçemizin çalışmalarına başladık. Burada da Ankara’nın merkezinde yine muazzam bir yeşil yaşam alanını hemşerilerimize kazandıracağız. Kalan millet bahçelerimiz tamamlandığında Ankara’ya 4 milyon 281 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırmış olacağız.”

EYMİR GÖLÜ ETRAFI İÇİN İHALEYE 25 OCAK'TA ÇIKILACAĞINI AÇIKLADI

Eymir Gölü’nün etrafında gerçekleştirilecek proje için ihaleye çıkılacağını söyleyen Bakan Murat Kurum, konuşması sırasında ihale sürecini sorduğu İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük’ten net tarih aldı.

Bakan Kurum şu bilgileri verdi:

“Ankara'da İmrahor Millet Bahçesi'nden başlayarak ‘Güney Ekolojik Koridor’ dediğimiz Eymir Gölü, Gölbaşı Millet Bahçesi, Mogan Gölü ve Gölbaşı Arboretum alanını içine alan yeni bir yeşil koridor oluşturmak için kolları sıvadık. Gölbaşı’nın etrafının düzenlemesini yaptık. Yine Sevgi Çiçeği Millet Bahçesi’ni bitirdik. Eymir Gölü’nün etrafındaki projemizin ihalesine İller Bankası Genel Müdürlüğümüz bu ay içerisinde çıkıyorlar. 25 Ocak’ta ihalesi var. O millet bahçemizi de Gölbaşı ilçemize kazandıracağız. Vadi Ankara dediğimiz projenin devamını da etaplar hâlinde yapmak suretiyle Ankara’nın güneyinde çok önemli bir ekolojik hattı kazandırmış olacağız. İmrahor Vadisi projemizi kısa süre sonra bitirmiş olacağız ve ekolojik koridorumuzun en önemli adımlarını yine atmış olacağız. İşte Ankara Mogan Gölü’müz. Bu doğa harikasını, geleceğe taşımak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Mogan’da dip çamurunu ve hayalet ağlarını temizliyor, su seviyesini, kalitesini ve balık sayısını da artırıyoruz. Şu ana kadar gölümüzden 3,2 milyon metreküp dip çamurunu çıkardık.

"DİP ÇAMURUNU TEMİZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

2022 yılında da dip çamurunu temizlemeye devam edeceğiz. Yine Mogan Gölümüzün 1. Etap Kıyı Düzenlemesi olan Gölbaşı Belediyesinin önünden Vilayetler Evine kadar olan yaklaşık 2.5 kilometrelik kıyı düzenlemesi projesini de İller Bankamız eliyle hayata geçirdik. Biz Ankara’da yeşilin hep özlemini çekerdik. Ankaralı hemşehrilerimiz hafta sonları Ankara dışında nerede mesire alanı varsa, nerede mavi akarsuyumuz nehrimiz varsa oralara gitmenin gayreti içerisinde oldu. Ama bunu Antalya’da teşkilatımızla birlikte paylaşmak isterim ki emin olun çok kısa zamanda Ankara’nın içerisinde mesire alanlarıyla, yeşil alanlarıyla, millet bahçeleriyle, gölleriyle, akarsularıyla Ankaralı hemşehrilerimiz artık hafta sonu hangi ilçeye hangi ile girelimin derdinde olmayacaklar. Ankara’da yürüme mesafesinde ulaşabilecekleri bu parkları, bahçeleri olacak. Bu alanların hepsi, iklim değişikliği ile mücadelede birer yutak alanları. Emisyonları yutacak, hava kirliliğini azaltacak alanlar olacak.

2. Etap’ta da yaklaşık 2 kilometrelik kıyı düzenlemesi uygulamasını bitirdik. Mogan Gölü çevresi ve Gölbaşı Millet Bahçesi güzergâhlarında da 39 kilometrelik bisiklet yolu uygulama projesi çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah onları da etaplar hâlinde Ankara’mıza kazandıracağız ve bu çerçevede adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Biz göllerimizi, millet bahçeleri ile ekolojik koridorlarımızı buluşturarak, Başkentimizi yeşilsiz, mavisiz bırakmaya azmetmiş olanlara rağmen; bu güzel şehri yeşilin ve mavinin cenneti hâline getirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.”

"KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI ŞEHİRLERİN GELECEĞİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Ülkenin büyük bir kısmının deprem kuşağında yer aldığını ve kentsel dönüşüm çalışmalarının şehirlerin geleceği açısından büyük bir önem taşıdığını söyleyen Bakan Kurum, “Ankara’da 15 milyon metrekare alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. 20 bin 824 binanın da riskli yapı tespitlerini yaparak dönüşüme tabi tuttuk. Başkentimize kira yardımlarından kamulaştırmaya ve proje uygulamalarına kadar 842 milyon liralık destekte bulunduk. Ankara’da en büyük kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştirdik. Şimdiye kadar Altındağ, Mamak, Kuzey Ankara, Sincan ve Yenimahalle ilçelerimizde 66 projede 38 bin 254 konut, 335 işyeri inşa ettik. Halen Altındağ’da 7, Mamak’ta 3, Çankaya’da 2, Kızılcahamam’da 2 noktada, Gölbaşı Gerder Mahallesi, Kalecik Çansakale ve Halitçeviri Mahallesi ve Yenimahalle’de 2 bin 817 konut, 494 işyerinin inşaatına devam ediyoruz. 15 ayrı projede ise 3 bin 262 konut ve bin 590 işyerini planladık.” diye konuştu.

ANKARA YATIRIMLARI

Bakan Murat Kurum Ankara yatırımlarına ilişkin şunları söyledi:

“Çankaya İleri mahallemizde 139 konut ve 8 dükkân inşaatlarımızla çevre düzenlememizin ihalesi tamam, çok yakında inşaatlara başlıyoruz. Altındağ Cinderesi’nde 107 milyon yatırımla 451 yeni yuvamızın çalışmalarında sona geldik. Aktaş’ta 357 konut ve dükkânlarımızın, 93 milyon yatırım değeriyle bu yıl vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Altındağ’da Gümüşdere mahallesi İtfaiye Çarşısı’nda 152 dükkân, 85 ofisimizi 137 milyon lira yatırımla yapıyor, bu yıl içinde orayı da teslim ediyoruz. Mamak ilçemiz de yoğun bir dönüşüm faaliyeti içerisindeyiz. 146 milyon yatırımla; Altıağaç-Karaağaç-Hüseyingazi 2. Etap bin 186 konut ve donatılarını tamamladık. 3. Etap 948 konut inşaatlarını 113 milyon yatırım bedeliyle tamamladık. 4. Etap 877 konutun geçici kabulünü yaptık. Çok yakında teslim edeceğiz. Mamak Yatıkmusluk’tan Dutluk’a, Anayurt ve Gülseren mahallelerine kadar süren projelerimizde de sona geldik. Çok yakında buraları da teslim edeceğiz. Bugün Kızılcahamam’da 65 konut 17 dükkânlı projemizde yarıya geldik. Şimdi yapımı devam eden blokların arkasındaki hasar gören yapıları da dâhil ederek projemizi genişletiyoruz. Ayaş’ta 83 konut ve cami inşaatlarımızı 17 milyon lira yatırımla tamamladık. Sincan Saraycık’ta toplam yatırım değeri 635 milyon lira olan 5 ayrı projede toplam 2 bin 961 konut ve 40 dükkân Eylül, Ekim ayları ve yılsonunda teslim ediyoruz. Etimesgut ilçesi Etiler mahallemizde 37 milyon lira yatırımla 146 konutumuzun inşaatını bitirdik. Evren’de kapalı pazar yerimiz hazır. Pursaklar’da kapalı pazar yeri inşaatı devam ediyor; kısa süre sonra tamamlayacağız. Şereflikoçhisar’da hayvan pazarı ve tuz gölü rekreasyon alanı projelerimizi tamamladık. Ankara’da Kızılay ve çevresine değer katacak Saraçoğlu projemizi de 81 bin metrekarelik alanda 3 etapta yürütüyoruz. Burada 120 konut, 92 ticarethane, 212 ofis ve 5 otel olacak şekilde 429 bölümü yeniliyoruz. Yine 44 tescilli yapıyı aslına uygun olarak restore ederek koruma altına alıyoruz. 2022 yılı içerisinde projeyi bitirmeyi planlıyoruz. İnşallah bu tarihî mirasımızı geleceğe en güzel şekilde hep birlikte taşıyacağız.”

"TARİHİ ANKARA OLARAK BİLİNEN ALTINDAĞ'IN BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜ'NÜ BAŞLATTIK"

Ankara’da şehrin pek çok yerinde tarihî dokuyu koruyacak cephe yenileme, sokak sağlıklaştırma, tescilli yapıların restorasyon çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Bakan Kurum, “Tarihî ihya projemiz kapsamında Altındağ belediye hizmet binasını yıkıyor, yerine otoparkıyla, restore edilmiş binaları ve çevre düzenlemesiyle muhteşem bir meydan kazandırıyoruz. Hamamarkası bölgesindeki konakların restorasyon çalışmaları da devam ediyor. Tüm bu çalışmalarla Başkentimizin merkezini kilometrelerce uzunluktaki bir kültür tarih ve tabiat koridoru ile kuşatmış olacağız. Yine Kalecik ilçemizde Kalecik Kalesi’nin eteklerindeki 12 hektarlık alanda toplam 244 konut ve 1 camiden oluşan tarihî ve kültürel ihya projesi başlattık. Yerinde ve gönüllü bir şekilde yaptığımız projeler, zemin+1 katlı ve orada bulunan tarihî Ankara evlerinin siluetine uygun bir şekilde yapılıyor. Kalecik’te eski şehri yeniden canlandırıyoruz.” şeklinde konuştu.

KIZILCAHAMAM VE BEYPAZARI YATIRIMLARI

Kızılcahamam ve Beypazarı yatımlarına değinen Bakan Kurum, yapılan çalışmaları şöyle özetledi:

“Kızılcahamam’da Sokak Sağlıklaştırma’dan Sıfır Atık Projesi’ne, Cephe İyileştirme’den Yeni Pazar Yeri Projesi’ne, Kentsel Dönüşümden Sondaj Çalışmalarına, Millet Bahçesinden Çevre yatırımlarına kadar başlattığımız çalışmaları tamamladık. Bildiğiniz gibi Kızılcahamam’da tarihi kasaplar çarşımız yanmıştı. Hemen Kızılcahamam’ın güzelliğine yakışır modern bir çarşı yapmak için çalışmalarımıza başladık. Haziran ayında başlayan projemizde 59 dükkân yapıyoruz. İnşallah burada da yeni Kasaplar Çarşımızı kısa süre içerisinde tamamlayıp teslim edeceğiz. Beypazarı’mızın güzelliklerini korumak için geniş bir sokak güzelleştirme, cephe yenileme çalışmamızı tamamladık. Yine İller Bankası eliyle Belediye Hizmet Binamızın, Hıdırlıktepe Rekreasyon Alanımızın, Çiçek ve Sebze Seramızın, Hayvan Pazarı Yerleşkesi ve Mezbahanemizin açılışlarını yaptık. Aynı gün TOKİ’mizle 428 konut ve 12 dükkânımızın, Beypazarı Yeni Sanayi Sitemizin de resmî temel atma törenini gerçekleştirmenin heyecanını ve mutluluğunu Ankaralı hemşerilerimizle birlikte yaşadık.”

TOKİ eliyle Ankara’da toplam yatırım değeri 63 milyar 594 milyon lira olan 83 bin 409 konut ile beraber yüzlerce sosyal donatıyı Ankara’ya kazandırdıklarının dile getiren Bakan Murat Kurum, “Toplam yatırım değeri 10 milyar lira olan 7 bin 290 konut, 603 dükkân, 9 millet bahçesi ve 33 sosyal donatının inşasına da devam ediyoruz. Milletimizin büyük bir teveccüh gösterdiği 50 bin ve 100 bin sosyal konut projesi kapsamında tamamlanan ve yapımı devam edenlerle beraber 133 bin konut rakamına ulaştık. Dar gelirli vatandaşlarımız için hayata geçirdiğimiz 50 bin sosyal konut projemiz kapsamında; Kuzeykent’ten Yenimahalle Yakacık’a, Ayaş’tan Sincan Saraycık’a 5 farklı noktada Ankara’ya 4 bin 312 konut inşa ediyoruz. Bu konutların 900 tanesinin yapımını tamamladık ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Geri kalan 3 bin 400 konutun yapımına da hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Beypazarı’ndan Nallıhan’a, Çubuk’tan Bala’ya, Güdül’den Haymana’ya 100 bin sosyal konut projemiz kapsamında da 4 bin 9 konut inşa ediyoruz. Böylelikle Ankara’mıza 8 bin 321 konut inşa etmiş olacağız.” diye konuştu.



