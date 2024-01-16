Murat Kurum, Beyoğlu'nda vatandaşlarla bir araya geldi İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Kurum, Beyoğlu'nda vatandaşlarla buluştu.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Murat Kurum, adaylığının açıklandığı günden itibaren sahada çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İstanbul'u ilçe ilçe gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, Beyoğlu halkı ile buluştu.

Vatandaşın istek ve sorunlarını tek tek dinleyen Kurum, çocuklara da hediyeler dağıttı.

"İstanbul iyi yönetime hasret"

Sosyal medya hesabından o anlara ilişkin bir paylaşım yapan Murat Kurum, "Beyoğlu'nda kısa bir yürüyüş yaptık ve yine gördük ki çocuklarımız, büyüklerimiz, gençlerimiz İstanbul'da iyi yönetime hasret! Nisan'da geliyoruz" ifadelerini kullandı.