Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru hızla ilerliyor.
Milyonlarca seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.
Seçimlere günler kala adaylar, seçmenlerle buluşmak ve projelerini anlatmak için yoğun kampanya sürecine devam ediyor.
Bu kapsamda Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum da, Beyaz TV'de Gündem Özel programına katılarak Melissa Bağcı ve Türker Akıncı'nın sorularını cevaplandırdı.
"İhtiyaç sahibi tüm emeklilerimeze ayda 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız"
Emeklilere müjde vererek, bankaların promosyon ödeme miktarlarını 8 ila 12 bin TL arasında belirlediğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Murat Kurum'dan da emekliler için bir müjde geldi.
Kurum şunları söyledi:
"Emekli vatandaşlarımıza ayda 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız. İhtiyaç sahibi tüm emeklilerimeze ayda 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız, büyükşehir belediyesinden. Ve burada bir kardeşlik hukuku olacak. Yani İstanbul'da herkes, birbirine destek olan, İstanbul'un ürettiği, sorunlarını beraber tartıştığı, beraber karar verdiği, masada çözümleri hep birlikte ortaya koyduğu ve onun da arkasından koştuğu, çalışarak da bu sorunların aşıldığı bir İstanbul vadediyoruz."
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