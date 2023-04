DHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Ak Parti İstanbul 1.Bölge 1.Sıra Milletvekili Adayı Murat Kurum, Ataşehir'de ziyaretlerde bulundu.

Ak Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Kurum daha sonra Sultan Alpaslan Camii'ne giderek cami cemaatiyle sohbet etti.

Yenisahra Mahallesi ve Barbaros Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Kurum, vatandaşlarla kentsel dönüşümle ilgili sohbet etti.

Yenisahra Mahallesi ve Barbaros Mahallesi sakinlerini kentsel dönüşüme davet eden Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Şu an İstanbul'umuzun 39 ilçesinde tam 93 bin konut dönüştürüyoruz. Hani birileri diyorlar ki seçim zamanı gelip; yüz binlerce konutu dönüştüreceğiz. İstanbul'un yeşilini arttıracağız. İstanbul'un mavisini arttıracağız. Biz onlara soruyoruz. Diyoruz ki, siz o dönemde, 'On binlerce konut dönüştüreceğiz' dediniz. 100 bin konutun dönüşümünü yapacağız' dediniz. Neden yapmadınız? 'Yeşil alanları arttıracağız dediniz' Buna ilişkin hiçbir irade ortaya koymadınız. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz İstanbul'umuzu ehliyetsizlerin, liyakatsizlerin, iş bilmezlerin eline terk etmedik, terk etmeyeceğiz. Bunu altını çizerek ifade ediyorum. Onlar ne yaparsa yapsın.



Biz milletimizle birlikte dönüşüm yapmaya devam edeceğiz, ki bugüne kadar 695 bin konutun dönüşümünü yapmışız. Şu an fiilen 93 bin konutumuzun dönüşümü sahada devam etmektedir. İnşallah bu iradeyi giderek daha da arttıracağız ve hep birlikte güzel İstanbul'umuzu, herkesin mutlu bir şekilde yaşayacağı İstanbul'umuzu inşa edecek adımlarımızı kararlı bir şekilde uygulamaya geçireceğiz.