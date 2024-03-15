Murat Kurum Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti Yerel seçim çalışmaları kapsamında Kapalıçarşı'ya giden Murat Kurum, vatandaşlarla bir araya geldi.

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İHA

Yerel seçimlere sayılı günler kalırken, siyasi arenada hareketlilik artıyor.

Vatandaşlar, 31 Mart'ta sandık başında verecekleri oylarla 5 yıl boyunca görevde olacak belediye başkanlarını seçecek.

Bu kapsamda da projeleri ve yaptığı işlerle güçlü aynı zamanda da sevilen bir aday olan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sahada vatandaşlarla buluşuyor.

Kapalıçarşı'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Kurum, vatandaş ve esnaf tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Otopark sorununa çözüm

Esnaf, Kapalıçarşı ve Eminönü çevresinde yaşanan otopark sorunun çözümünü Murat Kurum’dan talep etti.

Göreve gelir gelmez bunun için çalışacağını belirten Kurum, “Kapalıçarşı’nın otoparkını göreve gelir gelmez çözeceğiz. Turistlerimiz buraya güvenle gelecek. Daha fazla gelecek. Esnafımız mutlu olacak. Hızlı bir şekilde çözeceğiz, merak etmeyin” dedi.

Kurum’a ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan eşlik etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)