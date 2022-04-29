Murat Kurum: Muğla'ya toplam 3 bin konut yaptık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla'ya yapılan projelerden bahsederek "Bugüne kadar toplam 3 bin 355 konut yaptık" dedi.

Bir dizi ziyaret çerçevesinde Muğla’ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ula Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Vatandaşlar ile birlikte dualar eşliğinde iftar yapan Bakan Kurum, Bakanlık koordinesinde Muğla’da yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi verdi.

"Toplam 3 binin üzerinde konut yapıldı"

TOKİ koordinesinde Muğla’ya bugüne kadar toplam 3 binin üzerinde konut yapıldığını hatırlatan Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin eşsiz köşesi Muğla, hamdolsun milli kalkınma seferberliğimizin itici gücü, dinamosu. Tarım, Turizm, Arıcılık, Ormancılık faaliyetlerindeki etkin konumuyla da iklim dostu öncü şehirlerimiz arasında, yeşil kalkınmanın en önemli temsilcisi. Şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda projeler üretiyor, birçok alanda yeni yatırımlara imza atıyoruz.

Şehrimizde bugüne kadar TOKİ eliyle toplam yatırım değeri 4.2 milyar lira olan 3 bin 355 konut ile onlarca sosyal donatının yapımını tamamladık. 317 milyon liralık 110 konut ile 130 ahır, Sulama projesi, Tapu ve Kadastro Hizmet Binasının yapımına devam ediyoruz. 150 bin sosyal konut projemizle, Kavaklıdere, Fethiye, Köyceğiz, Merkez, Milas ve Seydikemer’de bin 980 konut üretiyoruz. Yine kentsel dönüşüm projemiz çerçevesinde Menteşe ilçesinde Ata Küçük Sanayi sitesini de şehrin dışına taşıyoruz. Muğlalı esnaf kardeşlerimiz için 1 milyon metrekare büyüklüğündeki alanda toplam bin 550 yeni dükkan yapıyoruz.





"5 millet bahçesi projemizi TOKİ eliyle yürütüyoruz"

Yeni sanayi sitemizin içerisinde okuldan, restoranlara, spor alanlarından otele kadar her türlü imkan yer alacak. Muğla’da toplam büyüklüğü 935 bin metrekare olan 5 millet bahçesi projemizi TOKİ eliyle yürütüyoruz. Yatağan’da çalışmalarımız devam ediyor. Seydikemer, Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz millet bahçelerimizi de çok yakında fidanları ile buluşturuyoruz. Tüm projelerimiz Muğlalılara, milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun"







