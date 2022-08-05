Murat Kurum, Silivri'deki Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni'ne katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'ye seslenerek "Bunların yeni modası Cumhurbaşkanımızın fikirlerini, yatırımlarını millete sanki kendileri yapmış gibi göstermek" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunduğu İstanbul’da, Silivri Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni’ne katıldı.

Silivri’de 35 bin metrekare büyüklüğündeki Silivri Millet Bahçesinde ilk fidanlarını toprakla buluşturan Bakan Kurum, 94 ruhuyla; İstanbul’un 39 ilçesi, 964 mahallesi, her bir caddesi ve sokağına en güzel şekilde hizmet etmenin gururunu taşıdıklarını söyledi.

Bakan Kurum, “Şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerine sahip çıkmanın onurunu yaşıyoruz. Çünkü hepimiz şunu çok iyi biliyoruz; İstanbul’a hizmet etmek, bu şehri ihya etmek; sadece Türkiye’ye değil, tüm insanlığa hizmet etmek gibi bir anlam taşıyor.” dedi.

“13 millet bahçemizi de tamamlayarak İstanbul’un güzel insanlarına armağan ettik”

Silivri’den istikbale uzanan ağaçlar yetiştirmek için bir araya geldiklerini belirten Bakan Kurum, Silivri Millet Bahçesi’nin önümüzdeki nisan ayının sonunda vatandaşların hizmetine sunulacağını duyurdu.

Bakan Kurum konuşmasında şunları ifade etti:

“Biz millet bahçelerimizi sıradan bir bahçe olarak değil; aksine atalarımızın doğaya bakışının bir simgesi, ecdadımızın bahçe kültürünün bir işareti olarak yapıyoruz. Şimdi, TOKİ Başkanlığımızla 35 bin metrekare alanda yapacağımız millet bahçesini şöyle bir gözlerinizin önüne getirin. Buraya dikeceğimiz her bir fidanın kocaman gövdelerine gençlerimiz yaslanarak kitap okuyor. Bu ağaçların dalları İstanbul’un en güzel kuşlarına yuva oluyor. Yaşlılarımız gölgelerinde serinliyor. Millet bahçemizin içinde yapacağımız bisiklet yollarını kullanarak anneler, babalar, işlerine; çocuklar okullarına gidiyor. Silivri’nin güzel yüzlü çocukları bu bahçede oyun oynuyor, spor yapıyor. Ninelerimiz pastalarını, çöreklerini yapmış, sepetlerini hazırlamış evlatlarıyla, torunlarıyla şu karşıdaki alanda piknik yapıyor. Dedelerimiz torunlarının elinden tutmuş mescitte cemaatle namazlarını kılıyor. Arabasıyla gelmek isteyenler de park sorunu yaşamadan aileleriyle birlikte rengârenk çiçeklerin arasında hoşça vakit geçiriyor. Ne güzel bir görüntü değil mi?”





“Kentsel dönüşüm dediniz, yeşil alan dediniz ama bugün baktığımızda karneniz kocaman bir sıfır”

“İşte biz, bu milletin değerleriyle, kültürüyle ilgisi olmayan sözde çevrecilerin rant dediği, İstanbul’umuzun en kıymetli yerlerini, en değerli alanlarını yeşil alan yaptık.” diyen bakan Kurum, şöyle devam etti:

“Onlar sahteliklerine devam edebilirler. Üç buçuk yıldır görev yapıyorsunuz. Görev süresi içerisinde aziz İstanbullulara birçok sözler verdiniz; kentsel dönüşüm dediniz, yeşil alan dediniz ama bugün baktığımızda karneniz kocaman bir sıfır. Biz 13 millet bahçemizi de tamamlayarak İstanbul’un güzel insanlarına armağan ettik. Kararlıyız, Allah’ın izniyle 18 milyon metrekarelik 46 millet bahçesini tamamladığımızda İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını bir metrekare daha artıracağız. 16 milyon İstanbullu kardeşimize armağan edeceğiz, Silivri’ye hediye edeceğiz.’’





“Ajansların yürüttüğü algı çalışmalarıyla belediyecilik yapılmıyormuş, millete hizmet edilmiyormuş!”

“Ne yazık ki; bu bahçelerin kıymetini bilmeyenler hâlâ var.” diyerek sözlerini sürdüren Bakan Murat Kurum, şunları ifade etti:

“İstanbullulara oksijen deposu olacak bu alanlara karşı çıkanlar hala, o bilindik zihniyete hizmet etmeye devam ediyorlar. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinin çalışmalarını yaparken gürültü çıkaranları hatırlarsınız. Şehri ihya edecek projeleri iptal etme törenleri yapanları bilirsiniz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fedakârca yapmış olduğu, temizleyip İstanbul’umuza kazandırdığı Haliç’in, eski günlerine dönmesi, üzülerek söylüyorum, an meselesi. Bugün Haliç’i temizlemeyenlerin, Haliç’e rahatlıkla bir tenis kortu yaptıklarına hep birlikte şahit olduk.

Bize her fırsatta çevrecilik dersi vermeye kalkanların, İstanbul’un masmavi denizine, derelerine ihanet etme pahasına atık su arıtma tesislerini iptal ettiğini gördük. 27 yıl sonra İstanbul’da yeniden çöp dağlarını gördük. Demek ki neymiş! ajansların yürüttüğü algı çalışmalarıyla belediyecilik yapılmıyormuş, millete hizmet edilmiyormuş! Tavsiyemiz bu yanlıştan, bu algıdan en kısa zamanda dönmeleridir. Biz milletimizle birlikte olmaya milletimize hizmet etmeye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıl olduğu gibi, inşallah yeni 20 yıllarda da bu anlayışla hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bize Silivri yeter, İstanbul’umuzun 39 ilçesi yeter, 16 milyon İstanbullu kardeşim yeter diyorum. Bu anlayışta biz çalışmalarımızı gece gündüz yapmaya devam edeceğiz.”





“Ortak gayemiz milletimizin refahına refah katmak”

Bakan Kurum, Silivri’nin İstanbul’daki saklı cennetlerden birisi olduğunu belirterek, “Cumhur İttifakımızın, İstanbul’daki en önemli, en güzel örneğidir. Cumhur İttifakı; temelinde adanmışlık, fedakârlık ve büyük hedeflere bağlılık olan milletimiz tarafından 15 Temmuz’da kurulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin şahsında Cumhur İttifakı; aziz milletimizin 2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirmek için kurulmuş bir gönül birliğidir. Ortak gayemiz milletimizin refahına refah katmak, dünyaya hakkı taşımak, insanlığa adaleti götürmektir.’’ diye konuştu.

“81 ilimizde olduğu gibi; İstanbul’umuza da yeni on binlerce konut kazandıracağız”

‘’Silivri’ye sadece fidan dikim töreni için gelmedik. Biliyorsunuz; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’nin en büyük, en kapsamlı sosyal konut hamlesini başlattık. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız eylül ayında bu projemizi tüm detaylarını açıklayacak.’’ ifadelerini kullanan Kurum, şöyle devam etti:

‘’81 ilimizde olduğu gibi; İstanbul’umuza da yeni on binlerce konut kazandıracağız. Vatandaşımız büyük bir heyecan içerisinde bekliyor. İnşallah Cumhurbaşkanımız müjdeyi verecek; biz de tüm ekibimizle gece gündüz gayret edip; Silivri’mizin de emeklilerini, engelli kardeşlerimizi, özellikle de gençlerimizi ve yeni evli kardeşlerimizi bu kampanyadan en güzel şekilde faydalandıracağız. Silivri’de Ortaköy Mahallemizdeki 16 derslikli ilkokulumuzda minik yavrularımız okuyor. Yine Alipaşa Mahallemizde 1, 2 ve 3. Etaplarda 1839 yeni yuvamız da, okulumuz da, camimiz de, dükkanlarımız da Silivrili kardeşlerimiz için hazır.”





“20 yılda her şey değişti, bir tek CHP zihniyeti değişmedi”

Muhalefeti sosyal medya belediyeciliği yapmakla eleştiren Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

‘’Bakın 20 yılda her şey değişti. Dünya değişti, diplomasi değişti, siyaset değişti, Türkiye değişti. Bir tek CHP zihniyeti değişmedi. Yine aynı liyakatsizlik, yine aynı ihmalkarlıklar, yine aynı algıseverlik, yine aynı sosyal medya kurnazlıkları, sosyal medya belediyeciliği. Biri enkaza çevirdiği park üzerinde film yayınlar, fragman yayınlar, şov yapar, diğeri var olan projeleri bile işletemez.

Bir diğeri millete hakaret eder, biri sözüm ona sahte çevrecilik taslar. Ama ne gariptir ki en çok da bunların sesi çıkar. Akşamdan sabaha, sosyal medyada mekik dokurlar. Sultan Fatih’in de buyurduğu gibi; “Biz öyle bir milletiz ki; bizim gücümüzün, azmimizin, eserlerimizin ulaştığı yere, sizin hayalleriniz bile ulaşamaz.” Ey bu ülke için tek bir hayali olmayanlar! Bize, şu kutlu topluluğa “imkânsız, bunu yapamazsınız!” deyin ve arkanıza yaslanıp nasıl yapıldığını seyredin, nasıl millete sunulduğunu görün!”

“Yeni modaları; kendileri yapmış gibi göstermek”

‘’Şimdi bunların yeni modası ne biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımızın fikirlerini, yatırımlarını millete ‘sanki kendileri yapmış gibi’ göstermek" diyen Bakan Kurum şöyle devam etti:

‘’Yani Cumhurbaşkanımızın fikirlerini, yatırımlarını millete ‘sanki kendileri yapmış gibi’ göstermek. Cumhur İttifakının kalesi Silivri’den onlara diyorum ki; Recep Tayyip Erdoğan’ın fikirlerini çalabilirsiniz, projelerini çalabilirsiniz ama bu milletin, Recep Tayyip Erdoğan’a olan aşkını, sevdasını, muhabbetini ve inancını çalamazsınız. İnşallah önce 2023 seçimlerinde, ardından da 2024 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza rekor oylarla seçimleri kazandıracağız. Sonra büyük Türkiye yürüyüşüne; 2053 ve 2071 hedeflerimize azimle, aşkla, kararlılıkla hep birlikte yürüyeceğiz. Biz de daima, Silivri’nin, İstanbul’umuzun yanında olacağız, hizmetinde olacağız, hizmetkarı olacağız.’’