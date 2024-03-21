Murat Kurum'dan genç avukatlara müjde: Ofisini kuracaklara 100 bin TL destek vereceğiz İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “Ofisini kuracak olan genç avukat kardeşlerimize 100 bin TL destek vereceğiz. 39 ilçede açılacak paylaşımlı ofislerden avukatlarımızda istifade edecekler. İBB olarak adliyeler arasındaki servis hizmetini sağlayacağız." dedi..

İHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı tarafından Üsküdar’da düzenlenen Avukatlar Buluşması 1. Bölge İftar Programı’nda avukatlar ile bir araya geldi.

Programa Murat Kurum’un yanı sıra Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir, milletvekilleri ve çok sayıda avukat katıldı.

Programda ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Her bir oy İstanbul’umuzun geleceğini şekillendirecek önemdedir”

Programda konuşan İBB Başkan Adayı Kurum şu cümleleri kurdu:

"31 Mart’ta milletimizin önüne bir sandık gelecek. Bütün şehirlerimizde olduğu gibi, İstanbul’umuzda da aziz milletimiz iradesini sandığa yansıtacak. Adaylığımızın açıklandığı günden bu yana, gece gündüz demeden İstanbul’umuzu karış karış geziyoruz. Bu süre zarfında nezaket içinde, centilmence bir yarış sürdürmeye özen gösterdik. Kendi hukukumuz çiğnense de, nice haksızlıklara uğrasak da biz hiçbir zaman insan onurunun ve hukukun sınırlarını zorlayan bir tutum içinde olmadık. Ardımızda kalan günleri, demokrasi adabına yaraşır, demokrasi kültürüne yaraşır bir şekilde geride bıraktık. Kalan süreçte de milletimizle buluşmaya, projelerimizi anlatmaya aynı titizlikle, aynı özenle hayallerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Hepimiz, 31 Mart Yerel Seçimlerinin cumhuriyetimize, demokrasimize, seçme ve seçilme hürriyetine uygun bir şekilde tamamlanmasını arzu ediyoruz. Sizler, 31 Mart’ın demokrasi nöbetçilerisiniz. Sizler, hukuki bilgi ve tecrübenizle, seçimlerin en güvenilir şekilde yürütülmesinde kilit bir rol oynayacaksınız. Adil ve şeffaf bir seçim için sahada olacaksınız ve her vatandaşın oyunun sayılmasını sağlayacaksınız. Çünkü her bir oy İstanbul’umuzun geleceğini şekillendirecek önemdedir”

“Oylarımıza sahip çıkmak, İstanbul’a sahip çıkmaktır”

Kurum, mevcut İBB yönetimini eleştirerek şöyle dedi:

"Oylarımıza sahip çıkmak, İstanbul’a sahip çıkmaktır. Bir tek seçmenimizin, tek bir vatandaşımızın hakkının, hukukunun çiğnenmesine müsaade etmeyeceğiz. Geçmişte maalesef birilerinin demokrasi kültürüne yakışmayan, demokratik olgunluğa yakışmayan açıklamalar yaptığına şahit olduk. Daha seçim bitmeden, daha oyların tamamı sayılmadan kameralar karşısına geçtiler, basın açıklamaları yaptılar. Kazandık, diye açıklamalar yaptılar. ‘Laf aramızda kazanıyoruz’ dediler. Manipülasyon için yaptılar ama sonunda kendilerini komik duruma düşürdüler. Demokrasimize gölge düşüren, seçim süreçlerine zarar veren, açıklık ve şeffaflık yerine şüphe ve algıdan beslenen bu tür açıklamaları hukuki işlemlerinizle boşa çıkaracaksınız. İstanbullular yalana, manipülasyona, algıya dayanan her girişim, hukukun üstünlüğüne, hukukun duvarına, hukukun kalkanına çarptığını gördüler"

“Ofisini kuracak olan genç avukat kardeşlerimize 100 bin TL destek vereceğiz”

Avukatlara çeşitli müjdeler veren Kurum şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul şu son 5 yılda iş bilmez bir yönetimin elinde bir fetret dönemi geçirdi. Her konuda olduğu gibi hukukçu kardeşlerimiz de unutuldu. 1 Nisan’dan itibaren hukukçularımızın da yüzü gülecek. Mesleğe yeni başlayan genç avukat kardeşlerimize İBB olarak destek vereceğiz. Ofisini kuracak olan genç avukat kardeşlerimize 100 bin TL destek vereceğiz. 39 ilçede açılacak paylaşımlı ofislerden avukatlarımızda istifade edecekler. İBB olarak adliyeler arasındaki servis hizmetini sağlayacağız. Tüm sıkıntılarımız, dertlerimiz bitecek. İstanbul’un her yeri şu beş yılda hepimize dert oldu. İstanbul maalesef bir duraklama dönemine girdi. 2019 seçimleri öncesinde vadettikleri yüzlerce projenin dörtte üçüne hiç başlamamış bir yönetimden bahsediyoruz. Kalan 4’te 1’inde durum ne? Maalesef, projeleri göstermelik bir şekilde başlatıp tabelaları diktiklerini ve arkasında da herhangi bir iş yapmadıklarını görüyoruz. Bunun en yakın örneği de Üsküdar Sahili’dir. 4 yıldır oradaki tabelanın üzerine çeşitli yazılar yazıyorlar. Bu günlerde o tabelaya tam yol ileri yazıyorlar ama ileri giden bir şey yok. Arkada çalışan yok. Arkada bir kardeşimiz sabah gelip çayını demleyip içiyor, akşamda geri gidiyor. İstanbul böyle giderse çamura batacak. Bizim görüp yaşadığımız eski sürece doğru gidiyor. İstanbul’da büyük bir yatırım bütçesi olmasına rağmen ne metroya, ne ulaşıma ne de deprem dönüşümüne ilişkin bir iş yapılmadı. İnanın bana, bizim geçen hafta başlattığımız üç dönüşüm ve üç metro projesinin bütçesinden bile az iş yaptılar. İstanbullu hemşerilerimizin 2019 öncesi aldıkları hizmetleri de büyük oranda yavaşlatarak, İstanbul’da hizmeti ve eser üretimini aşağı çektiler”

“Seçim kurulu üyelerinin tam vaktinde görev yerinde olmaları seçimin kaderi üzerinde etkili olacak”

Avukatlara sorumluluklarını ve seçimin önemini anlatan Kurum şunları dedi:

“İstanbullular bu işi sandıkta mutlaka ve mutlaka bitirecektir. İşte sizin de İstanbullulara karşı büyük sorumluluklarınız var. Halkımıza bunları tüm dava arkadaşlarımızla birlikte, son ana kadar anlatmalıyız. Yine sizlerin görev yapacağınız okullardaki çalışmalarınız, en az projelerimizin anlatılması kadar önemli. Sandık kurulu üyelerinin, seçim kurulu üyelerinin tam vaktinde görev yerinde olmaları seçimin kaderi üzerinde etkili olacak. Lütfen, görev yerlerimizde tam vaktinde, hatta belirlenen vakitten önce orada olalım. Biliyorsunuz, vaktinde orada olmamamız halinde, hangi partiden olursa olsun, yerinize hemen bir başkası geliyor. Her okulda bir sorumlu belirleniyor. Okul sorumlularıyla koordineli bir şekilde sürekli denetleme yapacağız. Oyların sayım döküm işlemleri açık olarak yapılmalı, buna da özen göstermeliyiz. Sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi aşamasında da teyakkuzda olacağız”

“Bir oy çok önemlidir”

Programda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen ise şunları söyledi:

“İstanbul’da bugün 33 binin üzerinde sandık var. 13 bin oyla kaybedilmiş bir seçim neredeyse bir sandıkta tek oy kaybı demektir. Yani bir oy bile değil, çeyrek oyla kaybettik. Bir oy çok önemlidir. Zaten sandıklar birer birer sayılarak toplam sonuç ortaya çıkıyor. Seçim günü üstlendiğiniz görev avukatlıktan, hukukçuluktan öte bir görevdir. Sandıkta bizim sandık kurulu üyelerimiz, müşahitlerimiz var. Emin olun hepsinin gözü sizin üzerinizde olacaktır. Siz onlar için bir hukukçu, avukat ve kanaat önderisiniz”

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)