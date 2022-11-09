Murat Kurum'dan gençlere istihdam müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlığın merkez teşkilatında 3 bin 297 gence iş imkanı sağlayacaklarını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda gençlere istihdam müjdesi verdi.

Gençlere istihdam müjdesi

Müjdeyi, "Çeşitli branşlarda toplam 3 bin 297 personel istihdamı için çalışmalarımızı tamamladık, alım işlemlerimizi başlatıyoruz" sözleriyle duyurdu.

"Afete dirençsiz yapı kalmayacak"

Bakan Kurum, bütçe sunumunda deprem riskine karşı yapılan hazırlıkları da paylaştı:

"Kentsel dönüşümle beraber yapı denetim sistemimizin etkin ve sağlıklı yürütülmesi ülkemizi depreme hazırlama noktasında çok hayatidir. 2035 yılına kadar ülkemizde afetlere dirençsiz tek bir sağlıksız yapı, tek bir çöküntü alanı bırakmayacağız."





Şehirler Togg için hazırlanıyor

Bakan Kurum, Türkiye'nin otomobili Togg'un ihtiyaç duyabileceği altyapı için de hazırlıkların sürdüğünü söylerek, şunları ifade etti:

"Sıfır emisyon üreten, çevreyi kirletmeyen yerli ve milli otomobilimiz Togg’un ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapı, şarj istasyonları, otopark sistemleri ve simülasyon ortamlarını inşa ediyor, şehirlerimizi togg’a hazırlıyoruz."