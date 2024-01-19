Murat Kurum'dan İstanbul Ülkü Ocakları'na ziyaret İstanbul Ülkü Ocakları’nı ziyaretinde konuşan Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, Türk milletinin sarsılmaz kalesi, Ülkü Ocakları'nın da desteğiyle İstanbul'un 570 yıllık gururunu, onurunu hep birlikte yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.

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AA & Ensonhaber

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, megakentte seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



İstanbul Ülkü Ocakları’nı ziyaretinde vakfın gönüllüleriyle bir araya gelen Kurum, Türkiye'nin ilim ve irfan yuvalarından birinde olduklarını söyledi.

"Ülkü Ocakları, 60 yılı aşkın tertemiz bir mazisiyle koca bir çınardır"

Türk milletinin sarsılmaz kalesi, Ülkü Ocakları'nda olduklarını belirten Kurum,

Bu ocaklar merhum Alparslan Türkeş'in izinde tarih ve millet şuurunun gençlerimize aktarılması için çok önemli görevler üstlenmiştir. Türk gençliğinin yetişmesinde çok önemli yeri olan Ülkü Ocakları, 60 yılı aşkın tertemiz bir mazisiyle koca bir çınardır. Burada, bu güzel İstanbul akşamında biz de siz değerli kardeşlerimle, başkanlarımla bir arada bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu da burada ifade etmek istiyorum.

diye konuştu.

"Sayın Bahçeli'nin dualarıyla yola çıktık"

Kurum, gönüllülere azminden, heyecanından ve İstanbul sevdasından dolayı da teşekkür ederken, kentin 39 ilçesindeki tüm vatan ve millet sevdalılarına sevgilerini, saygılarını, hürmetlerini iletti.

Cumhur ittifakı'nın İstanbul adayı olarak belirlendiğini hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:

Seçim kampanyamızda tüm İstanbul sevdalılarıyla birlikte heyecanla başladık. Aynı heyecanla da 12 gündür çalışmalarımızı ilçe ilçe mahalle mahalle sürdürüyoruz. Bir duygumu da bugün sizlerle de açıkçası paylaşmak istiyorum. Adaylığımızın ilanından sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin destekleriyle, dualarıyla yola çıkmak bizim için büyük bir onur olmuştur, motivasyonumuzu en yüksek noktaya çıkarmıştır. Hele hele kendilerinin bizzat araması, grup toplantısında 'İstanbul'un muradı olmaya var mısınız?' demesi de bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu inceliği göstermesi bizi hakikaten çok gururlandırmıştır. MHP İl Başkanımız Sayın Sertel Selim Bey'in de, yine Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım'ın yanımızda dimdik durması, açıklamaları, motivasyonu, hakikaten bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir.

"Tüm İstanbullu kardeşlerimizi kucaklayacağız"

Kurum, bulduğu her fırsatta, her platformda ifade ettiği bir hususa dikkati çekerek,

Biz Cumhur İttifakıyız, bu kutlu ittifak Türk milletinin istikbali, son bağımsız Türk devletinin istiklali için kurulmuştur. Bu ittifak 15 Temmuz gecesi bu aziz millet tarafından meydanlarda kan dökülerek kurulmuştur. Biz bu tarihi birlikteliği İstanbul'da zirveye taşıyarak Türk Yüzyılının önsözünü inşallah İstanbul'da yazarak dünyaya duyuruyor olacağız.

değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki uyumu, kendilerinin de il ve ilçe teşkilatları, gençlik kolları, Ülkü Ocakları, Cumhur İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla ilçe ilçe, mahalle mahalle İstanbul'un her yerinde sergileyeceklerini aktaran Kurum,

Tüm İstanbullu kardeşlerimizi kucaklayacağız. Onları dinleyeceğiz, onların sorunlarına çözüm bulmak için gerekli her türlü gayreti, duruşu sergileyeceğiz ve verdiğimiz sözleri de tutmanın gayreti içerisinde olacağız. Tabii bu ittifak bir kardeşlik ittifakıdır. Bu ittifakta, vatan vardır, bu birliktelikte millet vardır, bu yürüyüşte devlet vardır. Bu duruşta, yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul duygusu vardır.

şeklinde görüş paylaştı.

"Bu şehri ihmal edenlerin dönemini hep birlikte sonlandıracağız"

Şehrin tüm ilçelerini İstanbul sevdası ve İstanbul şuuruyla adımlamaya devam edeceklerini anlatan Kurum, vatandaşlara projelerini anlatacaklarını bildirip, 31 Mart gecesine işaret etti:

Allah'ın izniyle, milletimizin destekleriyle, dualarıyla 31 Mart gecesi de Cumhur İttifakımızla İstanbul'da yaşanan duraklama dönemini, fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz ve yeniden yükseliş, yeniden diriliş dönemini hep birlikte başlatacağız. Bu şehri ihmal edenlerin, insanımızı çaresiz bırakanların, İstanbul'u bile isteğe durduranların dönemini 31 Mart akşamı hep birlikte bitireceğiz. İstanbul'un 570 yıllık gururunu, onurunu hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız ve İstanbul'un yeniden yükselişini, yeniden yükseliş dönemini hep birlikte başaracağız.

Murat Kurum, bugüne kadar Türkiye'yi varmak istediği tüm hedeflere beraber taşıdıklarına vurgu yaparak, İstanbul seçimlerinde de zafere hep birlikte ulaşacaklarını, İstanbul'u beraber kazanacaklarını, beraber çalışıp beraber hizmet edeceklerini de sözlerine ekledi.

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Doğan: "31 Mart yerel seçimlerini zaferle taçlandıracağız"

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Alparslan Doğan ise Kurum'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek,

31 Mart yerel seçimlerinde Allah'ın izniyle bizler Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı olarak bilge liderimizin emrinde ve izinde 41 tane ilçe ocağımız, 35 üniversite teşkilatlarımızla beraber 31 Mart yerel seçimlerini zaferle taçlandıracağız.

dedi.

Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da katılım sağladı.

Kurum'un TÜGVA ziyareti

Murat Kurum, Ülkü Ocakları ziyareti öncesinde, Eyüp'teki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Kurum, basına kapalı görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkürlerini iletti.