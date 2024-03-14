Murat Kurum'dan İstanbul'da ulaşım sorununu çözecek projeler Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı (İBB) Murat Kurum, İstanbul'da ulaşım sorununu ortadan kaldıracaklarını belirterek, "Ulaşımda hedefimiz ikinci 5 yılda da 1004 km'ye metro hattını çıkararak ulaşım çilesini tamamen ortadan kaldırmak." dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Türkiye genelinde seçim hazırlıkları son hızıyla devam ediyor.

Seçmenler, yerel yöneticilerini belirleyecekleri bu önemli demokratik süreç için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Adayların kampanyaları ise tüm hızıyla sürüyor.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı (İBB) Murat Kurum, TGRT Haber'de Gündem Özel'e katılarak soruları yanıtladı.

İstanbul'da yaşanan ulaşım sorununa çözüm olacak projelerini açıklayan Kurum'un ifadeleri şu şekilde:

"Ortalama yolculuk süresi arttı"

"İstanbul'da 16 milyon vatandaşımız var. Araçlar sürekli artacak, nüfus her zaman artacak. Şu dönemde hatta nüfus düştü bile. Devlette devamlılık esastır. 2014'te 49 dakika olan ortalama yolculuk süresi 45 dakikadan 64 dakikaya çıkmış. Ortalama hız 60 kilometreden 42 kilometreye inmiş. Yatırım yapılmazsa böyle olur.



Biz şimdiki metro hattını artıracağız. İstanbul'da mevcut ulaşımın yüzde 26'sı raylı sistem. Biz bunu 2029'a kadar yüzde 37'ye çıkarmayı planlıyoruz. 2034'te ise yüzde 48'e çıkarmak istiyoruz. Deniz yolunu da yüzde 2'den yüzde 4'e çıkarmak istiyoruz. Şimdi metroya gidince 'ne zaman metro gelecek, metro bozulur mu?' diye düşünüyoruz. 348 km metro hattını 650 km'ye kadar çıkarmak istiyoruz. İstanbul’da denizi kullanmak istiyoruz. Zarar edecek olsak da deniz ulaşımını artıracağız. TÜYAP'tan başlayıp Söğütlüçeşme'ye giden bir hat açacağız. Maalesef becerikli ekiplerle çalışılmıyor. Araçların bakımı yapılmıyor. Vatandaşımız metroya ve metrobüse binerken tedirgin oluyor, aslında gurur duymalı. İBB'nin yönetim kadrosunu 'rant' alanı olarak görüyorlar. Benim Ankara'da dayım yok ben liyakatle işimi yapacağım. Bizdeki anlayış tamamen bu."

"Hedefimiz ikinci 5 yılda da 1004 km'ye metro hattını çıkararak ulaşım çilesini tamamen ortadan kaldırmak

"Vezneciler'den başlayacak olan ve Mescidiselam'a giden ve şehrin Kuzey'indeki trafiği rahatlatacak bir hat açacağız. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kurtköy bağlantısını açacağız. Bu hatlar İstanbul'un yükünü alacak. Ulaşımda hedefimiz ikinci 5 yılda da 1004 km'ye metro hattını çıkararak ulaşım çilesini tamamen ortadan kaldırmak. İstanbullular en yakın metro istasyonuna 5 dakikada gidecek şekilde yapıyoruz."

"Avrupa'ya 88, Anadolu'ya 34 km tünel açacağız"