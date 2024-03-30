Murat Kurum'dan manipülasyon yapan anketçilere: 31 Mart'ta televizyona çıkacak halleri kalmayacak Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, seçim öncesi anketlerinde manipülasyon yapanlar hakkında, "Anketçi firmaları da, manipülasyon yapanları da 31 Mart akşamı milletimiz görecek. Televizyona, sokağa çıkacak halleri kalmayacak." dedi.

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ensonhaber.com

31 Mart yerel seçimlerine artık çok kısa bir süre kaldı.

Tüm gözler adayların son hamlelerine çevrildi.

Seçim öncesi son düzlüğe girilirken, adaylar projelerini ve vaatlerini seçmenlere sunmak için yoğun bir çaba içerisinde.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adayı Murat Kurum da TRT Haber'de katıldığı programda projelerini ve vaatlerini tekrar dile getirdi.

"Manipülasyon yapanların, televizyona, sokağa çıkacak halleri kalmayacak"

Kurum, seçim öncesinde manipülasyon yapan anket firmaları hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl manipülasyon yaparız, nasıl algıyı başka tarafa çekeriz, onun çalışması. Onların hepsi, o anketçi firmaları da, manipülasyon yapanları da 31 Mart akşamı milletimiz görecek. Ve artık televizyona, sokağa çıkacak halleri kalmayacak. Mayıs seçimlerinde de Cumhurbaşkanımızı hepsi geride göstermişti. Çıktılar 'Biz cumhurbaşkanı yardımcısıyız' edalarıyla hareket ettiler. Arka plan çalışmalarıyla bu işleri yapamazsınız."

"Sen miting bile yapamıyorsun"

Kurum sözlerinin devamında şunları dedi: