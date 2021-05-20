Murat Kurum’dan Salda Gölü talimatı

Salda Gölü'nü ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, alanda yapılan düzenlemelerde eksiklik tespit etti. Adım adım Salda Gölü'nü gezen Kurum, yetkililere talimat verdi.

Bir dizi incelemeler için Burdur’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur’daki incelemelerin ardından Salda Gölü’nü ziyaret etti. Ziyaret esnasında eski yapıları gören Bakan Kurum, kurum müdürlerine talimatlar verdi.

Ağaçlandırmaların daha fazla yapılmasını, göl kenarında bulunan araçların dışarıya çekilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"GÖL KENARINDA ARAÇ OLMASIN, BİTKİ ÖRTÜSÜNÜ KORUYALIM"

“Arabaları içeriden tamamen dışarı alalım. Göl kenarında araç olmasın. Gezerken doğa yeşillik ve buradaki bitki örtüsünü koruyalım. Bu güzellikler içerisinde gezmemiz lazım.

"İMARA AYKIRI YAPI OLMAYACAK"

Bu yapılar ruhsatlı mı? Bunlar ile konuşacaksınız gerekirse biraz destek olacağız. Bunları toparlayacak. İmara uygun değilse imara uygun olacak. İmara aykırı yapı olmayacak. Çiçekler saksıda olacak. Her evde olsun. Bu yollar solüsyonla sıkıştırılarak yeniden yapılabilir. Yapı sahiplerini ikna edeceğiz. Değeri neyse vereceğiz. Kentsel dönüşümden de destek alırız.

"DESTEK OLALIM, KİMSE MAĞDUR OLMASIN"

Bunların 15 gün içerisinde kırmadan dökmeden çıkarmamız lazım. Bu şekilde olmaz. Destek olalım. Kimse mağdur olmasın. Bu şekilde de durmasın.”

Bakan Kurum’a; Vali Ali Arslantaş, AK Parti Milletvekilleri Yasin Uğur, Bayram Özçelik, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik eşlik etti.