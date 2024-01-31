Murat Kurum'un depremde hayatını kaybedenlerle ilgili sözleri çarpıtıldı Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, Candaş Tolga Işık'ın programında "130 bin canımız gitmiş" ifadelerinin çarpıtıldığını, söz konusu can kaybının cumhuriyet tarihi boyunca depremlerde ölenlerin yaklaşık sayısı olduğunu belirtti.

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TV 100'de Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına katılan Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, bir yandan İstanbul için vaatlerini ve projelerini anlatırken, bir yandan da 6 Şubat depremleri ve olası İstanbul depremine dair açıklamalarda bulundu.

"130 bin canımız gitmiş" sözleri çarpıtıldı

"Dönüştüreceğiz, başka çaresi yok. 130 bin canımız gitmiş" diyen Kurum'un bu sözleri, sosyal medyada 6 Şubat depremleri için söylemiş gibi algılanarak paylaşıma sokuldu.



"İstanbul'a bir şey olursa devlet kalmaz"

Kurum, devamında şu ifadeleri kullandı:

Bakın 11 ilde deprem oldu, İstanbul 11 ile yetişir. Ama Allah göstermesin İstanbul'a bir şey olursa ülke gider, bayrak gider, devlet kalmaz. Terörle mücadele kadar önemli diye o yüzden söylüyoruz

Candaş Tolga Işık, "Depremlerde 130 bin kişi öldü" cümlesini Kurum'a sordu

Işık, programın ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Kurum'un verdiği sayının Cumhuriyet tarihi boyunca depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı olduğuna işaret ederek şu ifadelere yer verdi:



Bu arada çok soruldu, yayından sonra Murat Kurum'a "Depremlerde 130 bin kişi öldü" cümlesini tekrar sordum. "Bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı" olarak ifade ettiğini söyledi.

Murat Kurum, başka bir yayında da "130 bin canımızı yitirdik" dedi

Murat Kurum'un "130 bin canımızı yitirdik" ifadesini daha önce katıldığı başka bir programda da kullandığı, sayının son yüzyılı kapsadığını kendisinin ifade ettiği ortaya çıktı.