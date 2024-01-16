AA & Ensonhaber

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

Irak’ın kuzeyinde PKK terör örgütü saldırıları sonucu şehit olan askerlere rahmet dileyerek ve TBMM’de bilgilendirme yapacak bakanlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Dervişoğlu, DEM Partilileri ima ederek şu açıklamalarda bulundu:

"Türk milletinin düşmanıysanız, düşman gibi muamele görürsünüz"

Her kim ki bu Gazi Meclis’te teröristlerin hain eylemlerinin kirli emellerine kendisini alet ederse ve vatanımızın birliğini, bölünmez bütünlüğüne kast ederse bunun bedelini ödeyecektir. Bir taraftan sırtını eli kanlı terör örgütünün şiddet eylemlerine dayayan diğer taraftan dönüp sözde barış ve demokrasi havariliği yapan ikiyüzlülere ve etnik bölücülere buradan sesleniyorum; Türk milletinin düşmanıysanız düşman gibi muamele görmeniz kaçınılmaz olacaktır. Her kim ki bir yandan PKK terör örgütünün şiddet faaliyetleri karşısında sus pus oluyor, diğer yandan gelip de barış ve demokrasi havariliği yapıyorsa biliniz ki onlar ikiyüzlü kirli bir siyasetin maşası durumundadırlar.