2023'ün aşılması gereken çok önemli bir eşik olduğunu söyleyen AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, "O yüzden Cumhurbaşkanımızın, teşkilatın, vekillerin iyi bir omuza ihtiyacı var" dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk oldu.

Metan'ın sorularını yanıtlayan Açıkgöz, teşkilatın çalışmaları hakkınd bilgi verirken 2023'ün önemine dikkat çekti.

"BU MAKAMLARA ALLAH'IN LÜTFUYLA GELDİK"

2023'ün aşılması gereken çok önemli bir eşik olduğunu söylen Açıkgöz, "Bu makamlara önce Allah'ın lütfuyla, ikramıyla onun sayesinde oturuyoruz.

"2023 KRİTİK BİR EŞİK"

Sıra bizde. Sıra her zaman bizdeydi ama şimdi daha çok bizde. 2023 çok önemli ve çok kritik ve aşılması gereken bir eşik.

Mustafa Açıkgöz: 2023 kritik bir eşik VİDEO



"CUMHURBAŞKANIMIZIN İYİ BİR OMUZA İHTİYACI VAR"

Karşı ittifak yalan, iftira gözü karartmış bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmasın da ne olursa olsun bu çok tehlikeli, ülke yansın, dökülsün, bitsin, parçalansın... O yüzden Cumhurbaşkanımızın, teşkilatın, vekillerin iyi bir omuza ihtiyacı var.

"SIRA BİZDE"

Sıra bizde, milletvekillerinde, il başkanlarında, belediye başkanlarında, teşkilatlarda. Erdoğan'ı kim seviyorsa sıra onda." diye konuştu.

Mustafa Açıkgöz ile programın öne çıkan konu başlıkları ise şöyle;

"BU ÜLKEYE SAHİP ÇIKMALIYIZ"

O hain gecede Sayın Cumhurbaşkanımız sosyal mecradan vatandaşımızı sokağa davet etti, Allah razı olsun vatandaşımız, milletimize bu topraklarımıza sahip çıktı. Bizlerde aynı şekilde bu yollarla vatandaşımıza hitap etmeye çalıştık. Bunun doğru kullanılması gerekir. O gece çok enteresandı biz Valiliğin önündeydik hemen ilk çıkanlardandık. O gece çok zorumuza gitti bizler bunu hak etmedik, böyle bir hainliği hak etmedik. Benim çok zoruma gittiği için Twitterdaki paylaşımımda ağlamaklı bir konuşma oldu, vatandaşımızın o anda kalmasını sağlamaya çalışıyordum. Bir vatandaşımız da beni çekmiş, biz de o gecenin hissiyatı hep aklımızda kalsın ve bu geceden ders çıkaralım diye bu inancı diri tutuyoruz. Dünyada başka bir devletin başına gelmiş olsaydı bu olmuş olanlar yerle yeksan olurlardı. Bu ülkeye sahip çıkmamız gerekiyor. Sahip çıkarken de sosyal medyayı da kullanmamız gerekiyor. Sosyal medyayı da gençler çok seviyor gençleri yakalamamız gerekiyor. Elimizden geldiği kadar doğru bir şekilde bu mecrada olmaya çalışıyoruz.

"2023'Ü CUMHURBAŞKANIMIZLA KAZANACAĞIZ"

Adayımız belli Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Allah’ın izniyle kazanacağımız bir seçim düşünüyoruz, çok çalışmamız gerektiğini düşündüğümüz bir seçim, her seçimden ayrı olduğunu biliyoruz. Özellikle genç seçmenlere gelecekle ilgili güzel şeyler vaad edeceğimizi biliyoruz. Biz 20 yıl boyunca çok güzel işler yaptık. Türkiye’yi değiştirdik, dönüştürdük. Nasıl yapacağımızı, ne yapacağımızı, niçin yapacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde çok iyi biliyoruz. Hedef kitlemiz gençlerimiz. 2023’e giderken biz çok iyi şeyler yaptık daha iyi şeyler yapacağımızı da anlatacağız. Allah’ın izniyle 2023’ü tekrar Cumhurbaşkanımızla Cumhur İttifakımızla tekrar kazanacağız. Cumhurbaşkanımız çok büyük bir lider, dünyanın tanıdığı bir lider. Cumhur İttifakının hedefi büyütmek, büyütmektir. Muhalefetin hedefi geri gitmek geri gitmek vatandaşımız burada tercihini yapacak. AK Parti çok önemli 3 şey yaptı. Birincisi bu millete güveni aşıladı, ikincisi vesayetle ilgili büyük bir başarı sağladı, üçüncüsü devletle milletini barıştırdı bunların devam etmesi gerekiyor.

"MİLLETVEKİLLERİ İLE MECLİS TAKIMIMIZ VAR"

Parlamenter spor kulübü diye bir kulüp kurmuşlar geçmişte. Her Salı ve Perşembe sabahları 07:30’da toplanıp antrenman yapıyoruz. 09:30-10:00’a kadar önce ısınma hareketleri sonra maç yapıyoruz çok da zevkli oluyor. Milletvekilleri ile aramızdaki bağı kuvvetlendiriyor, MHP’den CHP’den Milletvekillerimiz var samimi bir ortam oluşuyor. Ben çok sert oynarım. Normal profesyonel bir maç gibi oluyor. Fatih Şahin çok iyi top oynar, Mustafa Köse Antalya Milletvekili çok iyi oynar. Geçenlerde Meclis Başkanımız geldi hem tesisi ziyaret etti hem de bir moral motivasyon verdi, hem de oynadı çok da başarılı bir topçu. Şu an aktif 25 Milletvekilimiz oynuyor, turnuvaya gidiyoruz, şampiyonluğa gidiyoruz, kupa getiriyoruz. Riva’da futbol kamplarımız oluyor. Geçen Kıbrıs’a gittik 8-9 tane ülkenin katıldığı turnuvalar yaptık orada şampiyonluklarımız var. Aslında uluslararası etkinliği de var gücü de var, gidiyorsunuz meclis başkanı karşılıyor sizi, parlamentodaki arkadaşlar sizi karşılıyor orada bir muhabbet oluşuyor. CHP’den Ahmet Kaya var, MHP’den Baki Ersoy var, birkaç vekil arkadaşımız da ara sıra geliyor.

"TEŞKİLATLARIMIZLA BİRLİKTE SOKAKTAYIZ"

Biz her hafta AK Parti teşkilatımızla birlikte sokaklardayız, sosyal medyada bu algının nasıl oluşturulduğuna dair bir çok söylentiler var ama biz buna inanmıyoruz ve her gittiğimiz yerde vatandaşımızın bir problemi varsa bunun çözümünün Milletin partisi AK Partide olduğunu, AK Partiyi kuranın milletin kendi özü zaten kendi özünü kuran bir millet partisine soğukluk hisseder mi? Mutlaka herkesin kendi sıkıntısı derdi kederi var, dünyanın geçirdiği büyük bir bunalım var bunun yansımaları da var ama asla AK Parti sahadan hiçbir zaman çekilmedi ve sahaya çıkmayacak da bir durumu yok Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'Yüzümüzü yere düşürecek hiçbir işimiz olmadı Allaha Şükürler Olsun.' Bu sosyal medyanın ve muhalefetin getirdiği bir algı."