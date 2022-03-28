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    Mustafa Destici: Muhsin Başkan HDP'nin olduğu yerde olmazdı

    Mustafa Destici: Muhsin Başkan HDP'nin olduğu yerde olmazdı

    BBP lideri Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun siyasi safı çok net biri olduğunu ve hayatta olsaydı HDP ile asla yan yana gelmeyeceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 11:27
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    Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 TV'de Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programının konuğu oldu.

    Gündem değerlendirmesi yapılan programda, 2009'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu da anıldı.

    Elönü, Destici'ye, "Sayın Muhsin Başkan siyaseten sizin olduğunuz yerde mi olurdu?" sorusunu yöneltti.

    Mustafa Destici: Muhsin Başkan HDP'nin olduğu yerde olmazdı VİDEO

    "HDP'NİN GÖLGESİNİN OLDUĞU YERDE BİLE OLMAZDI"

    Destici soruyu şu ifadelerle yanıtladı:

    "Tabi olmayan bir şeyi yorumlamak herkes için haksızlık olur. Ama şöyle ifade edeyim; Muhsin Başkan safı çok net belli olan birisiydi. Refahyol Hükümeti'ne verdiği destekle bugün nerede olacağını çok net gösteriyor. Ya da 28 Şubat sürecindeki duruşu.

    Bir kere şu açık ve net: HDP'nin kıyısında veya köşesinde kenarında olduğu bir yerde, hatta gölgesinin olduğu yerde Muhsin Yazıcıoğlu asla olmazdı.

    Ya da laikliği ya da Atatürkçülüğü... Atatürk üzerinden bu milletin dindar kesimine çok ağır zulümeler yapıldı. O zulümleri yapanlarla ya da onun takipçileri ile Muhsin Yazıcıoğlu siyasi birliktelik asla olmazdı. Dini eğitimi çağdışılık olarak değerlendiren bir zihniyetle bizim siyaseten aynı değerde olmamız mümkün değil."

    Mustafa Destici: Muhsin Başkan HDP nin olduğu yerde olmazdı #1

    "ERBAKAN YAŞASAYDI CHP'Lİ OLURDU" ÇIKIŞI

    Destici'nin bu sözleri üzerine Elönü, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, "Necmettin Erbakan yaşasaydı CHP'li olurdu" sözlerini hatırlattı.

    Destici konuya ilişkin, "Şimdi ben tabi buna katılmıyorum. Net söyleyeyim. Bunun cevabını Milli Görüş'e gönül vermiş kardeşlerimiz verir." dedi.

    Mustafa Destici: Muhsin Başkan HDP nin olduğu yerde olmazdı #2


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