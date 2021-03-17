Mustafa Destici: PKK'nın siyasi kolu HDP kapatılsın

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP hiçbir zaman bir siyasi parti olmamıştır" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesine açılan davayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

HDP’nin hiçbir zaman bir siyasi parti olmadığını ifade eden Destici, şunları söyledi:

"KURULDUĞU GÜNDEN BERİ TERÖRE VE TERÖRİSTLERE HİZMET ETMİŞTİR"

"Çünkü PKK terör örgütünün siyasi şubesi olarak kurulmuştur. Bütün yönetim kadroları ve sözde milletvekillerini PKK belirlemiştir. Kurulduğu günden bugüne kadar da teröre ve teröristlere hizmet etmiştir. HDP Anayasanın 68. Maddesinde yer alan hiçbir esasa uymamış, siyasi partiler yasasını yok saymış, alenen devletin varlığına, ülkenin ve milletin birliğine kast etmiştir. Bununla birlikte millete kurşun sıkanlara siper olmuş, her zaman Türkiye düşmanlarının safında yer almıştır. Bunlara rağmen maalesef bugüne kadar [bizce asla kabul görmeyen] çeşitli saiklerle, müsamahakarlığın ötesinde bir tavırla bugüne kadar Türk siyasetinde yer almıştır. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde terörle arasına mesafe koymayan, terörü reddetmeyen partilere müsaade edilmez.

"PKK'NIN SİYASİ KOLU HDP KAPATILSIN"

Nihayet bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP hakkındaki incelemeyi tamamlayarak HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle Devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve terör yoluyla da ortadan kaldırmayı amaçladıkları tespitiyle AYM'ye başvurarak kapatma davası açtı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kapatma davası gerekçeleri apaçık ortadadır. Zaten HDP'li yöneticiler ve sözde milletvekilleri de bunu reddetmemekte, ısrarla PKK, PYD, YPG vb. hain ve katil terör örgütlerinin sözcülüğünü yapmakta, sırtlarını onlara dayayarak siper olmaktadırlar. Anayasa ve kanunlara uyduğu, teröre-şiddete bulaşmadığı sürece bizim seçenle ve seçilenle hiçbir problemimiz yoktur. Lâkin biz vatansever her bir vatandaşımız gibi Mecliste terörist istemiyoruz ve her gerçek demokrat gibi terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP kapatılsın diyoruz."