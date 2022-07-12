Mustafa Destici: Sanal ortamda sel felaketi yönetilmez

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirerek telefonla afet yönetilemeyeceğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Sivas'ta il teşkilatı bayramlaşma programına katıldı.

Burada partililere hitaben konuşan genel başkan, seçimlere kendi partilerinin amblemi altında gireceklerini belirterek, "Biz önümüzdeki seçimlerde inşallah Büyük Birlik Partisi olarak yine Cumhur ittifakı ile seçimlere gireceğiz. Ama bu sefer Büyük Birlik Partisi kendi adı, kendi amblemi ve kendi adayları ile sahada olacak." dedi.

"Sel felaketi telefonla yönetilmez"

Mustafa Destici, sel felaketlerinin sanaldan telsizle yönetilemeyeceğini vurgulayarak, "Tabi çok duyarlı yöneticilerimiz var, İçişleri bakanımız gibi, çevre bakanımız gibi, diğer ilgili bakanlarımız gibi, AFAD başkanımız gibi. Ama bunların yanında çok aymaz, vurdumduymaz, kendi yönettiği yeri sel götürse adam ‘tatil benim hakkım' deyin her ne zaman sel olsa, ne kadar kar tipi olsa bakıyorsunuz adam bir gün kayakta, bir gün bodrumda, bir gün başka bir yerde. Bu yanlıştır. Hangi kurumu yönetiyorsanız yönetin, bir afet oluyorsa olmanız gereken yer makamınızda görevinizin başıdır. Telefonla, sanal ortamda sel felaketi yönetilmez. İşte yönetilirse de sonucu bu olur. Daha bir ili yönetemeyenlerin parlatılarak sanki Türkiye'yi yönetecekmiş gibi algı oluşturanlara da bu iyi bir ders oldu." şeklinde konuştu.

EYT yıl sonunda çıkacak

İHA'nın haberine göre Destici, EYT'nin yılsonuna kadar çıkartılmasını umut ettiklerini belirtip, "İnşallah önümüzdeki dönem meclis açıldığında, Büyük Birlik Partisi olarak zaten başından beri takipçisi oyduğumuz, inşallah emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti giderilene kadar da bu işin peşinde olacak ve inşallah 2023 Ocak'ından önce de bunu çıkartmayı ümit ediyorum." dedi.