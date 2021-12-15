Mustafa Destici'den Meral Akşener'e: ABD'li yetkililerle saatlerce ne konuşuyorsunuz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, sık sık ABD yetkilileriyle görüştüğünü söyleyen BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, görüşmelerde gündeme gelen konuları sordu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Son dönemin günmine ilişkin konular hakkında değerlendirmelerde bulunan Destici, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizi siyasi fırsata çevirerek, 'acaba buradan nasıl siyasi nemalanırız?' diyenler olduğunu söyledi.

Her döviz her gün yükseldiğinde el ovuşturanlar için "Şunu unutmasınlar ki; gün gelir bunun hesabını millete sandıkta verirler ve bu problemin bir parçası olarak adlandırılırlar." dedi.

"ABD'Lİ YETKİLİLERLE NE KONUŞUYORSUNUZ"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, sık sık ABD yetkilileriyle görüştüğünü öne süren BBP Genel Başkanı Destici, görüşmelerde hangi konuların gündeme geldiğini sordu.

Destici şöyle konuştu:

"Ne konuştuklarını bilmiyoruz. ABD'li yetkililerle saatlerce ne konuşuyorsunuz? Nerdeyse her ay bir araya geliyorsunuz. Benim aldığım duyumlar, onlara şu söyleniyor; Makro düzeydeki işleri biz hallederiz, siz mikro olanları, ülke içindekileri çözün. Makro olanlar nedir? Mesela dövizin yükseltilmesi, ekonomik krizin derinleştirilmesi.

"GÖREV PAYLAŞIMI MI YAPILIYOR"

Bu, ABD Büyükelçisi veya Avrupalıların işleri. Mikro olan ise milleti ajite etmek, algı oluşturmak. Sanki herkes aç, bitkin, bu şekilde 'bittik, yok olduk' algısı oluşturmak istiyorlar. Niye bizimle, Cumhur İttifakı partileriyle değil de sizinle aylık olağan toplantı yapıyorlar? Bir görev paylaşımı mı konuşuluyor?"

Destici'den Meral Akşener'e: ABD'li yetkililerle saatlerce ne konuşuyorsunuz VİDEO

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI

Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamasının sorulması üzerine, gerekli şartları taşıyan her siyasetçinin Cumhurbaşkanlığı için aday olabileceğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda adaylık için istekli olduğunu gözlemlediklerini belirten Destici, bir sürpriz olmazsa Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını ve buna da hakkı olduğunu dile getirdi.



