Mustafa Kaya: Erbakan Hoca olsa, CHP ile iş birliğinde bizim kadar geç kalmazdı

Mustafa Kaya: Erbakan Hoca olsa, CHP ile iş birliğinde bizim kadar geç kalmazdı

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, Necmettin Erbakan hayatta olsaydı, CHP ile ittifak ya da seçim iş birliği konusunda kendilerinden daha erken davranacağını söyledi.

Ankara Masası TV'de Fatih Atik'in konuğu olan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, CHP ile olan ittifaklarına değindi.

"ERBAKAN, CHP İLE İTTİFAKTA ERKEN DAVRANIRDI"

Kaya, yaşasaydı Necmettin Erbakan'ın da kendileri gibi CHP ile ittifak yapacağını, hatta daha erken davranacağını belirterek şunları söyledi:

"HOCAMIZ, 70'LERDE CHP İLE İTTİFAK YAPTI"

"Hocamız, vefatından önce, o dönemin yönlendirdiği siyasetçilerle farklı bir seçenek oluşturmak ve yeni bir yola çıkmaya özellikle başvururdu.

Sanki CHP ile Milli Görüş ilk defa iş birliği yapıyormuş gibi bir algı var. Doğru değil. Soğuk savaş döneminde, 70’lerin başında CHP ile Milli Görüş ittifak kurdu. Kıbrıs Barış Harekatı gibi önemli bir harekata birlikte karar verdi.

Mustafa Kaya: Erbakan Hoca olsa CHP ile iş birliğinde bizim kadar geç kalmazdı - VİDEO



"ERBAKAN HOCA, CHP'Yİ BİLMİYOR MUYDU"

CHP denince akla tek parti dönemi ve o dönem dindar kesime uygulanan baskılar akla geliyor. Erbakan Hoca, ittifak kurarken bunları bilmiyor muydu?

Dolayısıyla Erbakan Hoca’nın kemiklerini sızlatıyorsunuz diyenleri izan ve insafa davet ediyorum."