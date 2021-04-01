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    Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa'da sünnet düğününe katıldı

    TDP Lideri Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa ziyaretinde bir sünnet düğününe katıldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2021 - 23:53
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    Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa'da sünnet düğününe katıldı

    Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, beraberindeki parti kurmaylarıyla birlikte Şanlıurfa’ya geldi.

    SÜNNET DÜĞÜNÜNE KATILDI

    Sosyal medya hesabından Şanlıurfa gezisinin her anını paylaşan Sarıgül'ün yöresel kıyafetli fotoğrafları dikkat çekti.Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa da sünnet düğününe katıldı #1

    ÇİĞ KÖFTE YEDİ, MÜZİKLERE EŞLİK ETTİ

    Sünnet düğününe katılan Mustafa Sarıgül, daha sonrasında sünnet çocuğuyla birlikte çiğ köfte yedi.  Sarıgül, çiğ köfte yapımında su döküp, sıra gecesi müziklerine eşlik ettiği anları "Şanlıurfa'ya gelip çiğ köfte yememek olmazdı" yorumuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

    Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa'da sünnet düğününe katıldı

    Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa da sünnet düğününe katıldı #2

     

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