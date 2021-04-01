TDP Lideri Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa ziyaretinde bir sünnet düğününe katıldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, beraberindeki parti kurmaylarıyla birlikte Şanlıurfa’ya geldi.

SÜNNET DÜĞÜNÜNE KATILDI

Sosyal medya hesabından Şanlıurfa gezisinin her anını paylaşan Sarıgül'ün yöresel kıyafetli fotoğrafları dikkat çekti.

ÇİĞ KÖFTE YEDİ, MÜZİKLERE EŞLİK ETTİ

Sünnet düğününe katılan Mustafa Sarıgül, daha sonrasında sünnet çocuğuyla birlikte çiğ köfte yedi. Sarıgül, çiğ köfte yapımında su döküp, sıra gecesi müziklerine eşlik ettiği anları "Şanlıurfa'ya gelip çiğ köfte yememek olmazdı" yorumuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa'da sünnet düğününe katıldı