Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, "Bizim partimizi diğer partilerden ayıran neden de şudur: O TikTok bizim özümüzdür, o Tiktok bizim gerçekten tabanımız" dedi.

Haber Global'de yayınlanan Siyaset Özel programının bu haftaki konuğu Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül oldu.

Çektiği TikTok videolarıyla konuşan Sarıgül, sosyal medyayla olan ilişkisinden bahsetti.

"TİKTOK BİZİM GERÇEKTEN TABANIMIZ"

"Bizim kuşak biraz teknolojide zayıf" diyen Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

"Biz onu olduğumuz gibi yapıyoruz. Onları ben birebir yaşıyor, TikTok demek Türk halkının özü demektir, töresi demektir. Bizim partimizi zaten diğer partilerden ayıran nedeni de şudur: O TikTok bizim özümüzdür. Orada hepsinde bir mesaj var. O Tiktok bizim gerçekten tabanımız.

"TİKTOK'TA İŞÇİ, ESNAF, İŞSİZ GENÇLER VAR"

Kim biliyor musunuz; İşçi gençler, esnaf gençler, işsiz gençlerimiz var o TikTok'ta. Üniversite gençliğimiz çok az. Bugün Twitter'a bakanlarla TikTok'a bakanlar yüzde 100 farklı.

Mustafa Sarıgül: TikTok bizim gerçekten tabanımız VİDEO



Bu eleştiriyi yapan evlatları çağırıp konuşuyorum. Bütün araştırmaları yapıyoruz. Kızan bağıran çağıran bile bir süre sonra Sarıgül diyor. Yorumlara bakınca belli noktalarda kadrolu bize karşı olanlar var. Biz bunlara hiç bakmayız. Bir siyaset adamının her şeyinin açık ve net olması lazım. Biz oy almak için bir şey konuşmayız."