Mustafa Sarıgül yeni parti için Tekirdağ'dan yola çıktı

Tekirdağ’a giden Mustafa Sarıgül, “20 Aralık günü inşallah partimizi kuruyoruz ve bereket oluyoruz” dedi.

Geçtiğimiz hafta parti kurucuları ve il başkanları ile Ankara’da bir araya gelerek, 20 Aralık'ta partilerinin kuruluş dilekçesini vereceklerini açıklayan Türkiye Değişim Hareketi (TDH) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Tekirdağ’da bir otelde parti kurucuları ve il başkanları ile genişletilmiş bölge toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Sarıgül, başarının tanımını yapmak ve başarıyı hissetmek için Tekirdağ’da olduklarını söyledi.

“ESKİ SİYASET GERİDE KALDI”

Sarıgül, “Bugüne kadar hareketimiz, aylardır, yıllardır, dağda, taşta, köyde, kentte, ülkemizin her noktasında bereket, bereket, bereket dedik. Dün 'Hareket' idik. 20 Aralık 2020’de bereket olacağız. Başarı bizde, kalbimizde, elimizde, ayağımızda, beynimizde. Artık Ankara’dakiler meydanların boş olmadığını bilmelidir. Değişim geliyor. Trakya’mızdan bütün ülkemize ilan ediyoruz. Er geç iktidar olacağız ama asla çok geç değil. Milletin iktidarı, sizin hükümetiniz olacağız. Ülkemizde maalesef siyaset kurumu, uzlaşma özelliğini kaybetti. Ortak akıl yok oldu. Türkiye Değişim Hareketi ile önce siyasetin dilini, işleyişini, yapılışını biz değiştireceğiz. Eski siyaset geride kaldı. Ezberleri biz bozacağız.” dedi.

“ÜLKEMİZİN EN HUZURLU EN DEMOKRATİK PARTİSİ BİZ OLACAĞIZ”

Türkiye’nin 7 bölgesinde hazırlayacakları projelerle ezberleri bozacaklarını ifade eden Sarıgül, “Bugün onların ilkini Trakya’mızda açıklıyorum. Trakya Balkanların Dubai’si olacak. Bölgeyi alışveriş turizmi ile kalkındıracağız. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde ticaret merkezleri kurulacak. 12 Balkan ülkesinde yaşayan 150 milyon kişi Trakya’ya gelecek. Buralarda yapılacak otellerle bölge, alışveriş turizminin cenneti olacak. Dostların dostlukların en üst düzeyde olduğu, kalplerin sevgiyle attığı ülkemizin en huzurlu en demokratik partisi biz olacağız.” diye konuştu.

“BİZ SAĞIN YA DA SOLUN BEKÇİSİ DEĞİLİZ”

“Ankara’dan iktidarın anahtarını teslim alana kadar bize durmak yok.” diyen Sarıgül, şöyle devam etti:

“Ülkemiz sizin gücünüz ve düşüncelerinizle şahlanacak. Hayallerimizi gerçekleştirecek iktidara az kaldı. Türkiye’nin en huzurlu en güven veren partisi biz olacağız. Barışın kardeşliğin partisi inşallah ve inşallah biz olacağız. Ülkemizin sorunlarına çare üreten parti biz olacağız. Şunu içtenlikle bilmenizi istiyorum. Artık iktidarı yüreğinizde yaşayın. Muhalefet günleri bitiyor. İktidara yaklaştığımız günler başlıyor. Türkiye Değişim Hareketi, Atatürk ilkelerini koruyan, Cumhuriyetimizin değerlerini geliştirip, güçlendiren, evrensel hukuk değerlerini saygı gösteren, üretimi destekleyen, alın teri ve emeğin yanında olan demokratik kitle partisidir. Soruyorlar sağda mısınız? Solda mısınız? Neredesiniz? Biz sağın ya da solun bekçisi değiliz. TDH herkesi bağrına basan demokratik bir kitle partisidir.”